Cámara corporal muestra el momento en que fue asesinado Andrew Brown [VIDEO]

Andrew Brown Jr. era un hombre procedente de Carolina del Norte cuya familia y abogados de familia dicen que fue “ejecutado” por agentes del alguacil que cumplían órdenes de búsqueda y arresto relacionadas con drogas en Elizabeth City y dispararon contra su automóvil.

La indignación ha estallado porque las autoridades no han revelado al público el video de la cámara corporal del tiroteo. Las autoridades han publicado muy pocos detalles sobre lo que le sucedió. A la familia y los abogados de Brown se les permitió ver un fragmento parcial (solo 20 segundos) del video.

El alcalde declaró el estado de emergencia a medida que aumentaban las protestas. En Carolina del Norte, la publicación del video de la cámara corporal requiere la aprobación de un tribunal. El alguacil ha solicitado a un tribunal su liberación.

Esto es lo que necesita saber:

1. Después de ver parte del video, los abogados de Andrew Brown y un familiar dijeron que su muerte fue una “ejecución”

El abogado Chantel Cherry-Lassiter dijo en una conferencia de prensa que Brown no estaba amenazando a los oficiales cuando le dispararon.

“Déjame ser claro. Esto fue una ejecución ”, dijo.

“Mi padre fue ejecutado simplemente por intentar salvar su propia vida”, dijo Khalil Ferebee, uno de los hijos de Brown. “A esos oficiales no les hicieron daño en absoluto”.

“Fue una ejecución directa”, dijo el abogado Wayne Kendall. Dijo que está en contra del protocolo policial disparar contra un vehículo en movimiento que no representa una amenaza para los agentes.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 8:30 a.m. del 21 de abril de 2021, informó WAVY. En la conferencia de prensa inicial, las autoridades se negaron a proporcionar detalles más allá de decir que el tiroteo ocurrió en la ejecución de una orden de registro y revelar el nombre de Brown.

El alguacil del condado de Pasquotank, Tommy Wooten II, dijo: “Ha sido un día trágico”. Dijo que comenzó con una orden de registro de los agentes. “Andrew Brown Jr. fue herido de muerte durante esta orden de registro”, dijo. Una agencia externa está investigando. El oficial que despidió era del condado de Pasquotank y se encuentra en licencia administrativa.

“Es tremendamente prematura esta investigación”, dijo Wooten, prometiendo que eventualmente todos los detalles “saldrán a la luz”.

Masha Rogers, de la Oficina de Investigaciones de Carolina del Norte, prometió una investigación exhaustiva. Dijo que las autoridades no responderían a ninguna pregunta sobre los detalles del caso porque todo esta “bajo investigación”.

El fiscal de distrito local lo calificó como un “día trágico”.

En la conferencia de prensa, Benjamin Crump, abogado de la familia de Brown, dijo: “No sentimos que tengamos transparencia. Solo vimos un fragmento del video … ¿Por qué la familia no pudo ver todo el video? Solo mostraron un video de la cámara corporal, aunque sabemos que hubo varios”.

Crump agregó: “¿Qué hay en este video que es tan condenatorio que te arriesgarías a perder tu trabajo para que la gente no pueda ver el video? ¿Qué es?” Mencionó la condena de Derek Chauvin. “¿Es esa la razón por la que están tratando de ocultar el video? ¿Porque no quieren rendir cuentas?” Preguntó Crump.

Preguntó “¿por qué siguen matando a tantos negros desarmados que huyen de ellos? ¿No tenemos derecho al debido proceso? … Sheriff Wooten simplemente muestre el video”.

2. Los abogados de la familia dicen que Brown recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza y que no amenazaba a los oficiales

Andrew Brown Jr.'s death was "caused by these officers with a bullet wound to the back of his head that caused him to lose control of the vehicle and crash into a tree," family attorney says. pic.twitter.com/f63LGp9Or6 — CBS News (@CBSNews) April 27, 2021

Se encargó un informe de autopsia privado. Mostró que Brown murió por una “herida de bala penetrante en la cabeza”, dijo Crump. “Fue un tiro mortal en la nuca”. El abogado Wayne Kendall dijo que tenía cinco heridas de bala penetrantes en su cuerpo. Los disparos iniciales fueron a través del parabrisas delantero del vehículo en el que se encontraba, dijo.

El Sr. Brown tenía los brazos en alto sobre el volante del vehículo en el que estaba ubicado. Tenía cuatro heridas de bala en el brazo derecho”, dijo Kendall. “Estas heridas de bala … fueron más o menos disparos de reojo. No fueron disparos fatales. Así que pudo retroceder cuando estos disparos entraban en el vehículo, gira el vehículo, gira hacia un terreno baldío, y en ese momento fue alcanzado en la parte posterior de la cabeza … esa fue la herida de bala fatal … que fue la causa de la muerte”.

Los abogados dijeron que la bala fue sacada del cerebro de Brown.

Cherry-Lassiter describió lo que vio en los 20 segundos de video de la cámara corporal:

Andrew Brown estaba en la entrada. La camioneta del sheriff lo bloqueó en el camino de entrada para que no pudiera salir. Andrew tenía las manos en el volante. No buscaba nada. No tocaba nada … Tenía las manos firmemente en el volante. Corrieron hasta su vehículo disparando. Todavía … estaba sentado en su vehículo con las manos en el volante mientras le disparaban. Ahora, tenga en cuenta que son 20 segundos … lo observamos una y otra vez para asegurarnos de que teníamos claro lo que estaba sucediendo. Finalmente decide intentar escapar y retrocede, sin dirigirse a los oficiales en absoluto. No hubo tiempo en los 20 segundos donde se viera que estaba amenazando a los oficiales de alguna manera. Estaba tratando de evadir que le dispararan. Entonces él retrocede, no hacia adelante, pero se aleja de los oficiales que todavía le disparan gritando “Basta, maldita sea, maldita sea, maldita sea”. Constantes obscenidades le gritan mientras le disparan en la entrada de su casa. Finalmente retrocede y luego da la vuelta para salir del peligro, evitando cualquier interacción con los oficiales. Todavía le están disparando mientras se aleja. Corre hacia un árbol y todavía corren detrás de él. Todavía le estaban disparando después de que se estrellara contra un árbol. Su auto está acribillado a balazos. Había casquillos de bala incluso antes de que se echara para atrás. Solo vimos 20 segundos. Hubo cosas que ocurrieron antes de lo que vimos”.

“Tenga en cuenta que EMS tiene un hombre, de 42 años de edad, con un disparo en la espalda”, dijo un socorrista en el audio del despacho, según USA Today.

Según el periodista Jason Marks de WAVY, “Nos dijeron que el hombre recibió un disparo en su automóvil”.

WAVY informó además que Brown recibió un disparo cuando “se subió a su automóvil y comenzó a alejarse, dicen los testigos”. Los vecinos escucharon “entre 6 y 8 disparos”, informó la estación de televisión.

3. Un pariente describió a Brown como un “padre maravilloso”, que tenía una risa contagiosa

“RELEASE THE TAPE”: Protesters marched in Elizabeth City, NC, calling for the release of the full bodycam video showing the police shooting of Andrew Brown Jr., a 42-year-old Black man. Brown's family was only allowed to view 20 seconds of the video. https://t.co/GCKZJT1mJV pic.twitter.com/D41Sbnutb0 — CBS News (@CBSNews) April 27, 2021

Jadine Hampton escribió en Facebook: “Mi primo se ha ido. El cuerpo todavía está allí y esto sucedió hace horas”. Ella agregó, “💔😭. La última vez que vi a mi primo en octubre, hablamos más que nunca. Un montón de risas. Ahora sé por qué. R.I.P. Jr.”

“Era mi primo hermano”, le dijo la mujer a Heavy en una entrevista. “Él era 10 años más joven y no crecimos muy juntos, pero siempre nos veíamos en la casa de mis abuelos en Navidad todos los años cuando éramos niños. Más recientemente, en octubre, celebramos el cumpleaños de mi abuela y él estuvo allí. Intercambiamos números con la esperanza de que me visitara en Atlanta una vez que desapareciera la pandemia. Tenía una hermosa sonrisa, una risa contagiosa. Un gran narrador de historias como un comediante. Un padre maravilloso, que ayudó a sus hijos a ser estudiantes del cuadro de honor a pesar de que nunca terminó la escuela. Amaba a su familia y haría cualquier cosa para ayudarlos. Un corazón enorme. Nunca he sabido que sea violento o que lleve un arma que yo sepa. Lo extrañaremos y mi familia está desconsolada por esto”.

Sobre el tiroteo, dijo: “No tengo ningún detalle, excepto que lo estaban atendiendo y corrió hacia su automóvil, y la policía le disparó”.

4. Andrew Brown tenía antecedentes penales

Things are very tense here in Elizabeth City. Lots of emotions. Deputies were serving a search warrant. @WAVY_News pic.twitter.com/JITfoWYuT7 — Jason Marks (@jasonmarkswavy) April 21, 2021

Según Fox News, fue descrito en la orden de registro y otros registros “como un traficante de drogas en el área del condado de Pasquotank y tenía una hoja de antecedentes penales de más de 180 páginas y que se remonta a mayo de 1988”.

Fox informó que la orden de registro inicial fue “firmada por el juez residente principal del Tribunal Superior de Carolina del Norte Jerry R. Tillett el 20 de abril” y afirma que el Agente RD Johnson del Grupo de Trabajo sobre Narcóticos del Condado de Dare “estaba en comunicación con una fuente confidencial que dijo habían estado comprando narcóticos a Brown durante más de un año. El informante afirmó que habían comprado diferentes cantidades de cocaína, cocaína crack, heroína y metanfetamina a Brown en numerosas ocasiones”.

Según Fox, el 17 de marzo, el Grupo de Trabajo sobre Narcóticos del Condado de Dare realizó una “compra controlada” registrada de cocaína de Brown y una compra registrada de metanfetamina de él el 29 de marzo.

Las órdenes de arresto decían que los agentes estaban “familiarizados con Brown y sabían que era una fuente de suministro de cocaína crack, cocaína, heroína/fentanilo y metanfetamina en el área de la ciudad de Elizabeth/condado de Pasquotank”.

WSPA-TV informó que, según Marks, “la policía ha formado una línea que bloquea el área donde Brown fue asesinado. Su cuerpo fue colocado debajo de una carpa azul, y todavía estaba allí a las 12:30 p.m., horas después del tiroteo ”.

5. Andrew Brown era un padre de 40 años

We’re told the man was shot in his car. ⁦⁦@WAVY_News⁩ pic.twitter.com/CmeNiYVKFh — Jason Marks (@jasonmarkswavy) April 21, 2021

Según WSPA, Brown era padre de 10 hijos. Tenía 40 años. La Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte está dirigiendo la investigación sobre lo que sucedió.

En las redes sociales, la gente afirmó que el hombre estaba desarmado. “La policía estaba cumpliendo una orden judicial, disparó y mató a un hombre desarmado que había estado tirado en el suelo durante 2 horas”, afirmó una persona en Facebook.

Las autoridades no han confirmado ni negado la afirmación de que Brown estaba desarmado.

