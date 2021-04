Pelea provoca caos en el Aeropuerto Internacional de Miami [VIDEO]

Una gran pelea por los asientos en un avión fue grabada en vídeo en el aeropuerto de Miami, la cual resultó con los involucrados arrestados. La pelea comenzó en la puerta de embarque después de que los viajeros se enteraran de que no había suficientes asientos de reserva abiertos en el avión para acomodarse.

El documentalista Billy Corben filmó el video de la gran pelea, que estalló en las afueras de Urban Decay, escribió en Twitter. Puedes ver el video aquí o más adelante en esta publicación. La policía de Miami-Dade escribió en los registros de arresto que la pelea se dio en la Puerta D12 en el Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 2:00 p.m. hora del Este domingo, 25 de abril de 2021.

“Hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami fuera de Urban Decay en la Puerta D14 #BecauseMiami”, escribió Corben en Twitter.

El video tuvo 2.2 millones de visitas en Twitter en menos de 24 horas después de que se compartió el domingo 25 de abril.

Esto es lo que necesita saber:

Today at Miami International Airport outside Urban Decay at Gate D14 #BecauseMiami pic.twitter.com/wRnXh8f7dS

La policía de Miami-Dade respondió a lo ocurrido, pero ninguna víctima estaba interesada en presentar cargos, dijo la policía a Local 10 News. Una persona, identificada como Jameel Tremain Decquir, de 20 años de edad, de Chicago, Illinois, fue arrestada por alteración del orden público.

La policía identificó a otros tres sospechosos, que seguían prófugos en el momento del informe.

“La víctima no quiso presentar cargos. Sin embargo, una persona fue arrestada por alteración del orden público ”, dijo la policía de Miami-Dade en un correo electrónico al Miami Herald. “La víctima fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade por heridas leves y liberada en el lugar”.

El informe de arresto de Decquir decía que ella y las otras tres personas estaban esperando para abordar un vuelo de American Airlines con destino a Chicago. Un agente de la puerta les dijo que solo había tres asientos de reserva disponibles, y el grupo de personas comenzó a pelear con otras tres personas, que también estaban en el mostrador.

“ACTUALIZACIÓN: Una persona arrestada ayer la pelea cuerpo a cuerpo en el Aeropuerto Internacional de Miami por alteración del orden público; el incidente comenzó después de que el agente de la puerta de embarque les dijo a los acusados que no había suficientes asientos de reserva en el vuelo a Chicago; las víctimas se negaron a presentar más cargos”, escribió Corben en Twitter.

The suspect in the melee has been identified as 20-year-old Jameel Tremain Decquir https://t.co/J3JSHjWvYX

