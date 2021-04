Fallece niño de 3 años tras tiroteo en Miami: Elijah LaFrance

Como Elijah LaFrance fue identificado el pequeño de tan solo tres años de edad, que perdió la vida tras un doble tiroteo que ocurrió en el condado de Miami-Dade la noche del sábado 23 de abril.

De acuerdo a información del Departamento de Policía de Miami, los hechos ocurrieron en la misma fiesta de cumpleaños que le organización al niño para celebrar que cumplía tres años. A parte del pequeño, de acuerdo al informe de la policía una mujer de 21 años de edad también resultó herida y fue llevada al hospital de Aventura, donde se encuentra en condición estable.

Look at the way he loved his sister bro 😢 💔 pic.twitter.com/yZZLLbjHMt — zoey dollaz (@ZoeyDollaz) April 25, 2021

Esto es lo que necesita saber:

El tiroteo ocurrió a las 8:00 p.m. del sábado 23 de abril, según el informe policial

De acuerdo al reporte del Departamento de Policía del condado de Miami Dade, la fiesta de cumpleaños del menor de edad se estaba llevando a cabo al este de Miami Avenue en Northeast 158th Street a las 8:05 p.m del sábado 23 de abril, cuando recibieron el llamado de una discusión.

De acuerdo a los policías, la casa donde se desarrollaba la fiesta infantil era una segunda casa que fue alquilada por medio de AIRBNB. En ese momento, comenzó una pelea fuera de la casa y ocurrieron los disparos.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Elijah de tres años con un impacto de bala. De inmediato el menor fue trasladado de urgencias a un hospital donde falleció, así lo informó Álvaro Zabaleta el portavoz del Departamento de Policía del condado.

De igual manera, encontraron una segunda víctima. Una mujer de 21 años que recibió un disparo y tuvo que ser llevada por el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade a un hospital local donde su condición de salud es estable. La mujer no ha sido identificada.

Our detectives are working around the clock, using all available resources, to solve the murder of 3-year-old Elijah LaFrance. We are out in the community handing out flyers, asking for any possible leads. If you have any information, please contact @crimestopper305 305-471-8477. pic.twitter.com/9eoIyYe0HL — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) April 25, 2021

En cuanto al sospechoso, se tiene conocimiento que huyó del lugar, y la policía se encuentra tras su búsqueda. Los agentes de policía han recorrido el vecindario repartiendo volantes para identificar a la persona o personas responsables de este acto.

La familia describió al pequeño como un “niño lleno de vida y feliz”

SEEKING INFORMATION: On 4/24/21, Elijah LaFrance was killed in the area of N. Miami Avenue & NE 158 Street. Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477 or by dialing **TIPS. pic.twitter.com/VbAC4hqdOj — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) April 25, 2021

En declaraciones al medio WSVN un familiar del menor de edad identificado como Adrian Annestor, quien dijo ser el tio de Elijah LaFrance aseguró a medios locales como 7News y CBS Local, que el niño era un infante muy feliz.

“Ojalá pudiera decirle adiós. Ese chico era tan feliz. Era demasiado dulce. No lo merecía”, Dijo. Además, añadió que: “Ellos lo mataron. Oh Dios, todavía está en mi mente. Solo estaba jugando con él”, dijo Annestor, quien se encontraba en la fiesta. “Ojalá pudiera haber sido yo porque he vivido lo suficiente. Ni siquiera habia aprendido a decir mamá y papá”, concluyó.

Por su parte, un vecino quien su casa queda más abajo de donde se estaba realizando la fiesta infantil expresó su dolor y afirmó que: “Cómo vas a ir y ver una fiesta infantil llena de niños y comenzar a disparar. No eres más que un cobarde. Eres un cobarde”.

Además, dijo haber salido a la calle antes del tiroteo. “Yo, tan pronto como salí, vi un camión blanco conduciendo lento. No le presté atención porque es normal. Mi hermana estaba afuera conmigo y lo siguiente que escuchamos fue “bam, bam, bam”. Escuchamos los disparos. Un árbol bloqueó la vista pero mi vecino del otro lado de la calle lo vio todo, cuando un hombre sacó la ametralladora y empezó a disparar”, dijo.

Además, aseguró que “Sonaba como una serie de petardos. Y luego vi a una persona corriendo hacia un auto y luego un auto salió a alta velocidad y dos autos más los siguieron todos yendo hacia el este”, concluyó el vecino, quien prefirió estar en anonimato, según CBS Local. Al parecer fueron entre 20 y 30 disparos, de acuerdo a información de los vecinos del área.

'You Are A Coward': Neighbors Furious After 3-Year-Old Shot, Killed At Birthday Party In NE Miami-DaCBS4's Jessica Vallejo reports Elijah LaFrance died at the hospital. Read more: cbsloc.al/3xoBD3V 2021-04-25T22:51:59Z

La policía está ofreciendo una recompensa para dar con el paradero del atacante

El director del MDPD, Alfredo Ramírez III, por medio de su cuenta en Twitter aseguró que estan tras la búsqueda del responsable del tiroteo que terminó con la vida de este pequeño inocente. Además, expresó sus condolencias a la familia del niño de tres años.

I am at another shooting where a toddler has fallen victim to gun violence. My heart hurts, parents should not have to bury their child! We will not rest and will utilize every resource available to bring this murderer to justice. We can’t do it alone, community must step up! — Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) April 25, 2021

“Les puedo decir, como padre y como miembro de esta comunidad, que estoy completamente devastado. Estoy disgustado. Me duele el corazón, ¡los padres no deberían tener que enterrar a sus hijos! No descansaremos y utilizaremos todos los recursos disponibles para llevar a este asesino ante la justicia. No podemos hacerlo solos, ¡la comunidad debe dar un paso al frente!”, dijo el jefe policial.

Debido a esto, las autoridades quienes llevan a cabo la investigación, aseguraron que se está ofreciendo una recompensa de hasta $5,000 dólares a quien suministre información que conduzca al arresto del sospechoso.

“24/4/21, Elijah LaFrance fue asesinado en el área de N. Miami Avenue y NE 158 Street. Cualquier persona con información debe comunicarse con @CrimeStopper305 al (305) 471-8477 o marcando ** TIPS”, dijo la policía.

De igual manera, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter diciendo que “anoche, un niño de 3 años fue asesinado a tiros en una fiesta de cumpleaños. No hay palabras para describir la inmensa pérdida e ira que siente nuestra comunidad. Haremos todo lo posible para llevar a este asesino ante la justicia y debemos unirnos para exigir el fin de este ciclo de tragedia”. Afirmó.

Last night a three-year-old was shot & killed at a birthday party. There are no words to describe the immense loss & anger our community is feeling. We will do everything we can to bring this murderer to justice & we must stand together to demand an end to this cycle of tragedy. https://t.co/nWxbSgzMMm — Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) April 25, 2021

Cualquiera que sepa algo sobre esta tragedia puede llamar a la sección de homicidios de la policía de Miami-Dade al 305-471-2400; Crime Stoppers of Miami, 305-471-8477 (TIPS) o enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers.

