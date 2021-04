Fallece el experto en seguridad Dan Kaminsky ¿De qué murió?

El experto investigador en seguridad Dan Kaminsky murió debido a complicaciones derivadas de una larga batalla contra la diabetes, dijo su sobrina en Twitter. Su familia habló sobre la causa de su muerte en respuesta a los rumores en las redes sociales, escribió la sobrina de Kaminsky en un tweet el domingo 25 de abril de 2021. Kaminsky murió a la edad de 42 años el 23 de abril en California.

La sobrina de Kaminsky, Sarah, escribió en Twitter: “Con gran tristeza anuncio el fallecimiento de mi tío, Daniel Kaminsky. Si bien su fallecimiento fue repentino e inesperado para nosotros, Dan luchó durante años contra la diabetes e incluso fue hospitalizado recientemente a causa de ello. Esta tragedia no tiene nada que ver con la vacuna COVID-19 y, lamentablemente, tiene que ver con la cetoacidosis diabética”.

Rest In Peace, Dan Kaminsky. Our world will never be the same. pic.twitter.com/DCxjwDoBie — sarah b (@sarahbrie) April 25, 2021

Las especulaciones sobre la muerte de Kaminsky se difundieron en las redes sociales después de que algunos promotores antivacunas se enteraron de que había recibido su primera dosis de la vacuna Pfizer COVID-19 el 22 de marzo en el sitio de la vacuna Moscone Center South COVID-19 en San Francisco. Kaminsky publicó en Twitter sobre recibir la inyección y luego volvió a publicar el 12 de abril sobre su segunda dosis.

Los teóricos de la conspiración anti-vacunas han comenzado a difundir teorías sobre personas, a menudo personas más jóvenes y/o personas con un perfil público, que han muerto inesperadamente sin que sus causas de muerte se hayan compartido públicamente, informa The Daily Beast.

La repentina muerte de Kaminsky sacudió a la comunidad de seguridad de la información después de que se diera a conocer la noticia el 24 de abril. El investigador de seguridad con sede en el Área de la Bahía era mejor conocido por su trabajo para descubrir una falla en el protocolo del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), según Decipher, y era un popular ponente en conferencias de hackers. Kaminsky fue el científico jefe y fundador de White Ops y el ex director de entrenamiento de penetración en IOActive, según su perfil de LinkedIn. Se graduó de la Universidad de Santa Clara en el año 2002.

La sobrina de Kaminsky escribió en Twitter: “Creo que Dan se reiría de la idea de que los teóricos de la conspiración promuevan la propaganda anti-Vax debido a su muerte”

My family and I appreciate your kind words, stories and memories of Dan. It has been remarkable to see the number of people he has impacted. He was such a light in this world. Please feel free to share on this thread, we are all reading your responses as they come in. Thank you — sarah b (@sarahbrie) April 25, 2021

La sobrina de Kaminsky escribió en Twitter: “Creo que Dan se reiría de la idea de que los teóricos de la conspiración promocionen la propaganda anti-vax por medio de su muerte, pero como su familia, nos duele ver que su muerte se usada para difundir esto y se trata de una vacuna en la que tenía plena fe”.

Ella agregó: “Pero como Dan siempre me dijo, todos son solo ruido. Así que seguiré su consejo, ignoraré a los trolls y le pediré respetuosamente a la comunidad de Internet que le dé paz y privacidad a mi familia mientras intentamos asimilar un mundo sin Daniel”.

Kaminsky elogió la ciencia detrás de la vacuna Pfizer que recibió un mes antes de su muerte, escribiendo en Twitter sobre las otras formas en que podría usarse, “el ARNm es una nueva herramienta salvaje que ahora tenemos. No hemos * tenido * nada muy eficaz contra las vías respiratorias antes. La vacuna contra la gripe probablemente funcione ahora. Probablemente acabamos de curar el resfriado común”. Kaminsky tuiteó a menudo sobre la importancia de estar vacunado y cómo ha ido el lanzamiento de la vacuna.

Pero las publicaciones de Kaminsky sobre recibir la vacuna COVID-19 lo convirtieron a él y a su familia en un objetivo en Internet en quienes buscan muertes relacionadas con la vacuna. The Daily Beast escribió que desde que se usaron las vacunas por primera vez ha habido, “un grupo pequeño pero ruidoso de escépticos y teóricos de la conspiración, convencidos sin fundamento de que las vacunas eran letales, comenzaron a buscar personas muertas. Al principio, sus esfuerzos fueron relativamente pequeños y casuales, aunque lejos de ser inocuos. Pero a medida que la escala y la sofisticación del lanzamiento de vacunas en Estados Unidos se han incrementado exponencialmente en los últimos tres meses, también lo han hecho los esfuerzos para buscar presuntas muertes por la aplicación de vacunas”.

La sobrina de Kaminsky respondió a las teorías de la conspiración sobre su tío después de que un prominente escéptico de las vacunas, el ex escritor del New York Times e invitado frecuente de Fox News, Alex Berenson, tuiteó: “Entonces, otra persona conocida de unos cuarenta años, no una verdadera celebridad, sino alguien con un número considerable de seguidores en Twitter: “murió repentinamente” el viernes. No se ha dado ninguna causa de muerte y su familia quiere privacidad. Estos casos han aparecido con inquietante frecuencia desde diciembre. … Mira, no quiero encender la manguera de incendios de la familia de este tipo en un momento muy difícil, así que no quería entrar en esto. Pero esta persona informó públicamente que estaba vacunada; seis días después, sus tweets se detuvieron abruptamente y menos de una semana después se informó de su muerte”.

Los homenajes a Kaminsky se han demostrado en las redes sociales por parte de la comunidad de investigación de seguridad: “Una de las luces más brillantes en Infosec y probablemente el alma más amable que conocía”

Geek Alert: Dan Kaminsky on the DNS Bug of 2008Filmed at O'Reilly FOO Camp 2008, security researcher Dan Kaminsky explains his discovery of a major protocol-level flaw in DNS and how he got major vendors to do something about it. For more information on the bug visit doxpara.com and news.oreilly.com. 2008-07-15T22:51:17Z

Junto con las teorías de la conspiración, los homenajes a Kaminsky se han visto en las redes sociales. El investigador de seguridad Marc Rogers dijo en Twitter el 24 de abril: “Supongo que no hay forma de ocultarlo ahora. Perdimos a @dakami ayer. Una de las luces más brillantes de la seguridad informática y probablemente el alma más amable que conocí. El vacío que deja es imposible de medir. Por favor, mantén las especulaciones para ti mismo y sé respetuoso con su familia y amigos”.

Rogers agregó el 25 de abril: “La gente especula que @dakami murió como resultado de la vacuna. Por favor deje de decir eso. Déjame ser claro: no tuvo NADA que ver con la vacuna. Tenga un poco de respeto y deje de usar nuestro dolor para difundir información errónea”.

El tecnólogo Matt Devost tuiteó: “Nadie que conocía bien a Dan Kaminsky está hablando de DNS hoy. Están hablando de bondad, energía ilimitada y positividad, aventuras espontáneas y lo duro que trabajó para levantar a los demás. ¿Quieres emular a uno de los mejores hackers de todos los tiempos? Deja que esa sea tu guía”.

La Electronic Frontier Foundation tuiteó: “Nos unimos a las muchas, muchas personas en la comunidad de seguridad de información y más allá que hoy están de luto por la pérdida de Dan Kaminsky (@dakami). Dan era un amigo de la libertad y la personificación del verdadero espíritu hacker. Descansa en paz”.

Rob Rhyne tuiteó: “Dan Kaminsky una vez encontró una falla en el DNS que básicamente habría destruido Internet y ayudó a solucionarlo en secreto. No hay nada más legendario que eso”.

La conferencia de hackeo de Def Con agregó: “La pasión, la creatividad y el deseo de aprender y enseñar de Dan Kaminsky realmente ayudan a influir tanto en #defcon como en @BlackHatEvents en los primeros años. Se convirtió en un ícono en todas las formas positivas y lo admiramos. RIP Hacker”. Mark Russinovich, CTO de Microsoft Azure, tuiteó: “Entristecido por la pérdida de @dakami. Era increíblemente inteligente e increíblemente agradable”.

La sobrina de Kaminsky dijo en Twitter: “Mi familia y yo apreciamos sus amables palabras, historias y recuerdos de Dan. Ha sido notable ver la cantidad de personas a las que ha impactado. Él era una luz en este mundo. Siéntase libre de compartir en este hilo, todos estamos leyendo sus respuestas a medida que llegan. Gracias”.

