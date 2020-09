Amy Coney Barret: críticas a la juez favorita de Trump por haber adoptado dos niños de Haití

Algunos usuarios en Twitter están criticando con dureza a la juez candidata de Donald Trump para el Tribunal Supremo Amy Coney Barret por haber adoptado dos niños de Haití. Los ataques han indignado a los principales republicanos que apoyan a Barrett.

Barrett y su esposo Jesse, un exfiscal federal, tienen siete hijos, incluidos los dos nacidos en Haití. En el otoño de 2020, los niños eran los siguientes: Emma (19), Vivian (16), Tess (16), John Peter (13), Liam (11), Juliet (9) y Benjamin (8). Vivian y John Peter son los dos niños adoptados de Haití.

Barrett se convertiría en la “primera madre de niños en edad escolar en servir en la Corte Suprema de Estados Unidos”, dijo Trump en la conferencia de prensa en la que anunció que Barrett era la elegida. Durante su audiencia de nominación como juez federal, llamó a Vivian “nuestro milagro”, indicando que estaba enferma cuando la familia la adoptó, que desafió las predicciones de los médicos de que no podría caminar ni hablar.

Today, it was my great honor to nominate one of our nation’s most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution: Judge Amy Coney Barrett… pic.twitter.com/l2yezt2UOi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

Por su parte, John Peter “se unió a su familia en 2010 cuando tenía 3 años después del devastador terremoto de Haití.”

Twitter se llenó de críticas por las adopciones de los dos niños

The New York Post describe a Dana Houle como “una activista demócrata y ex miembro del personal de Capitol Hill”. Houle tuiteó un mensaje ya eliminado que decía:

“Me encantaría saber qué agencia de adopción eligieron Amy Coney Barrett y su esposo para los dos niños que trajeron aquí desde Haití. La pregunta es: ¿la prensa investiga detalles de las adopciones de Barrett en Haití? Algunas adopciones de Haití fueron legítimas. Otras no. Si la prensa se entera de que quizás son adopciones ilegales, ¿lo denunciarían?”

Por su parte, también quiso mostrar su opinión Ibram X. Kendi, que fue nombrada una de las personas más influyentes de la revista Time. Escribió un libro titulado Sellados desde el principio: la historia definitiva de las ideas racistas en Estados Unidos.

Kendi tuiteó: “Algunos colonizadores blancos ‘adoptaron’ niños negros. Ellos “civilizaron” a estos niños “salvajes”, mientras excluían a los padres biológicos de estos niños de su paternidad. Y si con esto se refiere a Barrett o no, no es importante. Es una creencia que tienen demasiados blancos: se creen que por adoptar a un hijo de color, entonces no pueden ser racistas”.

Some White colonizers "adopted" Black children. They "civilized" these "savage" children in the "superior" ways of White people, while using them as props in their lifelong pictures of denial, while cutting the biological parents of these children out of the picture of humanity. https://t.co/XBE9rRnoqq — Ibram X. Kendi (@DrIbram) September 26, 2020

John Lee Brougher,del PAC NextGen America, tuiteó: “Como adoptado, necesito saber más sobre las circunstancias de cómo Amy Coney Barrett llegó a adoptar a sus hijos y el trato que se les dio desde entonces. La adopción transracial está cargada de trauma y de potencial daño”.

Joanna Caplan escribió: “Me pregunto si el presidente sabe que dos de los hijos de Amy Coney Barrett son inmigrantes de Haití. Qué afortunados somos de tenerlos en nuestro país ”.

Los republicanos expresaron su indignación

The liberals just can’t help themselves. https://t.co/HE5nnnOg2j — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 26, 2020

Entre los que expresaron su indignación se encontraba el senador estadounidense Tom Cotton, un republicano de Arkansas. “Repugnante. La izquierda ahora difama a Amy Coney Barrett por adoptar niños”, escribió en Twitter.

El republicano de Missouri Josh Hawley también respondió al tweet de Houle, escribiendo: “Leo esto del activista demócrata y miembro del personal de Hill. Cuestionando si #AmyConeyBarrett adoptó ilegalmente a sus hijos de Haití, ¡quizás arrebatándolos de sus padres biológicos! Esto es lo que quieren los demócratas. Nada más que intolerancia y odio.”

Barrett habló sobre sus hijos en su audiencia de nominación para ser juez federal

Una carta de exalumnos y graduados de la Facultad de Derecho de Notre Dame apoyando la nominación de Amy Barrett como juez federal decía: “La profesora Barrett y su esposo, Jesse, están criando siete hijos, una hazaña notable en sí misma. La dedicación de la profesora Barrett como esposa y madre junto con su enseñanza y erudición estelares representa el epítome del desafío de la Facultad de Derecho de Notre Dame para sus graduados de ser ‘una clase especial de abogada’ “.

Amy Barrett explicó que ella y su esposo discutieron durante algún tiempo si uno de ellos debería quedarse en casa con los niños cuando eran más pequeños, pero que una tía los había ayudado, según Fox News.

Amy Barrett le explicó al público cómo era su vida familiar cuando se convirtió en juez federal.

Durante su audiencia de confirmación ante el tribunal federal, Amy Barrett habló extensamente sobre su familia. Explicó: “Gané el premio gordo cuando me casé con Jesse. Llevamos 18 años casados ​​y cada año es mejor que el anterior. Jesse y yo tenemos siete hijos”.

Dijo que estuvo acompañada a la audiencia por sus tres hijas mayores de siete hijos.

“Emma tiene 16 años. La primera niña de nuestros ojos”, dijo Barrett al Comité Judicial. “Vivian, justo al lado de Emma, ​​tiene 13 años. Vivian es nuestro milagro. Vivian se unió a nuestra familia… Ella nació en Haití. Llegó a casa cuando tenía 14 meses, pesaba 11 libras y estaba tan débil que nos dijeron que nunca podría caminar ni hablar normalmente. Hoy Vivian es una reina y te aseguro que no tiene problemas para hablar. Tess, sentada junto a Vivian, también tiene 13 años. Ambos están en octavo grado. Es una de las personas más compasivas y decididas que conozco”.

Añadió:

“John Peter tiene 10 años. Nació en Haití. Se unió a nuestra familia en 2010 cuando tenía tres años después del devastador terremoto. Liam tiene 8 años. Es el típico niño curioso de 8 años. Y Juliet es nuestra valiente niña de 6 años. Benjamin, el más joven, tiene cinco años. Tiene necesidades especiales. Eso presenta desafíos únicos para todos nosotros. Para todos sus hermanos, Benjamin es su favorito.”