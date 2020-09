[VÍDEO] Lorena Delaguna: su brutal ataque racista a una runner negra

Lorena Delaguna, de Queens, New York, ha sido acusada de intento de agresión con delito de odio después de arrojar una botella a una runner negra mientras la insultaba con “la N-Word”.

La abogada del Distrito de Queens, Melinda Katz, anunció el 22 de septiembre que la mujer de 53 años había sido arrestada.

“Además de usar ‘la N-Word’, la acusada también lanzó una botella para golpear a la víctima. Delitos como este, basados en el odio, tienen una categoría especial por alguna razón”, dijo Katz en un comunicado online.

“Nadie tiene que ser insultado o ser atacado simplemente por el color de su piel, su religión o a quién ama”.

Thanks to the tireless efforts of dedicated officers from @NYPDDetectives, this suspect has been apprehended. https://t.co/98X6pVo29T — NYPD NEWS (@NYPDnews) September 22, 2020

Delaguna fue procesada esa misma mañana y se le ordenó regresar a la corte el 25 de septiembre, según la oficina del fiscal de distrito. Fue ingresada en el Rose M. Singer Center, según muestran los registros de arresto.

Este martes por la noche, Delaguna aún no había pagado la fianza, que se fijó en una fianza de seguro de $ 5,000, $ 2,500 en efectivo o $ 5,000 en fianza parcialmente garantizada, informó The New York Daily News.

Si es declarada culpable, se enfrenta a siete años de prisión, añadió el diario.

Aquí tienes lo que debes saber sobre Lorena Delaguna:

1. Delaguna dijo a la runner “Vuelve a África” mientras la insultaba con la “N-Word”, dijo la policía

La tarde del 17 de agosto, Tiffany Johnson fue a correr en Woodise, Queens, escribió en Facebook.

La mujer de 37 años fue acosada por Delaguna a causa del “color de su piel”. Tiffany Johnson escribió:

“El incidente me sucedió mientras estaba corriendo para desconectar de mi rutina. No tenía ni idea de que alguien estaba grabando. El vídeo apareció 1 mes después y se volvió viral en internet. Presenté una denuncia. En ese momento su cabello era rubio y corto, pero puede que lo haya cambiado desde entonces.”

“Como mujer negra siempre estoy alerta porque sé que el color de mi piel molesta a ciertas personas”

Delaguna también siguió a Johnson durante algunos segundos mientras la molestaba.

2. Las imágenes de un testigo se volvieron virales

APPREHENDED!! The perpetrator in this incident has been arrested. https://t.co/cdkStQJd9T — NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) September 21, 2020

El vídeo de un testimonio fue recogido por la cuenta de Twitter del Departamento de Policía de Delitos de Odio de New York el 16 de septiembre.

El vídeo muestra a Delaguna gritando “Vete de una pu** vez de aquí” a Johnson y también “¿Por qué no estás en África, hija de pu** ni****”.

3. Delaguna ya había sido arrestada con cargos de robo, amenaza y grafiti

Según The New York Daily News, Delaguna presenta un amplio historial de delitos. Se le imputan 10 delitos graves y 23 arrestos en 2014.

Los cargos incluyen robo, amenazas y grafitis, explicó el diario citando a la policía.

4. Un juez ha ordenado una evaluación mental para Delaguna

Lorena Delaguna — whose rap sheet before the most recent incident included 10 felonies and 23 arrests — was formally charged Tuesday at a virtual arraignment before Judge Jeffrey Gershuny in Queens Criminal Court.https://t.co/py7eG4sdRM — ElMo Flonzelay-Quixote (@LaineyRubin) September 23, 2020

Durante la lectura de cargos virtual del 22 de septiembre, el juez del Tribunal Penal de Queens, Jeffrey Gershuny, expresó que el “daño” no tiene por qué ser físico, informó The New York Daily News.

“El daño no tiene que por qué ser cortes y rasguños. Lanzar una botella de vidrio, insultarla, molestarla y perseguirla también es punible.”

“Hay un componente de salud mental aquí y eso es algo que el tribunal va a tener en cuenta”, dijo el juez.

5. Delaguna estudió en el LaGuardia College, según sus perfiles en redes sociales

Según su página de Facebook, Delaguna se graduó en el LaGuardia College en 1988.

Antes había trabajado en State Auto Group, explica en su perfil.

El Departamento de Correcciones de New York informó de que Delagun

a nació en 1967 y que tiene raíces colombianas.