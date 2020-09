Coliesa McMillian: la estrella del show ‘Kilos Mortales’ muere a los 41 años

Coliesa McMilian, que fue parte de la temporada 8 del programa My 600-lb. Life (Kilos Mortales en Latinoamérica) ha muerto a la edad de 41 años, según reporta TMZ.

El sitio de entretenimiento cita a la familia de McMillian en el artículo. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Coliesa, que pesaba 632 libras (292 kilos) falleció en el hospital. Pese a que no ha trascendido la causa de la muerte, previamente había sufrido un ataque al corazón, según informa TMZ. En la primavera del 2020, había sido operada para perder peso.

Su nombre completo era Coliesa Kay Lee McMillian. Puedes leer su obituario aquí.

Aquí tienes todo lo que debes saber:

Mc Millian había contado en el “show” que su corazón había sufrido un paro en el pasado

"Living like this is not living." Tune in to a new #My600lbLife tonight at 8/7c. pic.twitter.com/JTN73ULoqQ — TLC Network (@TLC) March 18, 2020

En un teaser del programa para TLC, McMillian dijo que ya pesaba más de 400 libras (181 kilos) cuando tenía 23 años. Siguió ganando peso al tener cuatro hijos. Su marido fue arrestado e ingresó en prisión, así que la dejó sola. Coliesa explicó que tuvo que fugarse con los niños y desplazarse a Louisiana cuando tenía 30 años para escaparse de él. A los 31, conoció a su prometido y su vida mejoró “durante algún tiempo”.

En el vídeo, ella habla sobre sus problemas de corazón. Tuvo un ataque al corazón cuando tenía 39 años. “Mi corazón se paró”, dijo. Era demasiado pesada para poder ser operada, así que no pudieron intervenir su corazón.

Su prometido falleció en un accidente de coche. Ella intentó superar el trauma comiendo más, como vía de escape.

En el vídeo, McMillian hablaba de la muerte y explicó que, con sus problemas de sobrepeso, podía morir a una edad temprana. Dijo que no podría sobrevivir a otro ataque de corazón, y añadió que se pasaba la mayor parte de su tiempo en la cama.

“He permitido que la comida acapare mi vida”, dijo. “Está acabando con mi vida. Estoy cansada. Estoy cansada de esta vida. Vivir así no es vivir. Si no pierdo peso, voy a morirme… mi corazón pueden pararse en cualquier momento.”

Dijo que sus problemas cardíacos eran una bomba de relojería.

Mc Millian sufrió complicaciones en la operación para perder peso

Según TMZ, McMillian terminó con soporte vital después de sufrir complicaciones por la cirugía de pérdida de peso. Su familia pensaba que se estaba recuperando, pero trágicamente, nunca lo hizo. UK Mirror reporta que inicialmente se encontraba en una condición estable después de la operación.

Sin embargo, la operación fue en abril. Un doctor le practicó la cirugía después de que ella sufriera fuertes dolores de estómago. El periódico The Sun informó de que aún no había perdido suficiente peso para la operación, pero tuvieron que intervenirla porque era cuestión de vida o muerte. Terminó con un soporte vital cuando se emitió el episodio, pero su hija le dijo a The Sun la primavera pasada: “Está bien, solo tiene que aprender a hacerlo todo de nuevo. Ella pasó por la UCI pero ya no. Todavía está en el hospital, pero está mucho mejor”.

Sin embargo, no se ha confirmado que fuera la operación lo que acabó con su vida. Su aparición en el popular show de televisión ocurrió en marzo de 2020.

“Coliesa, una gran madre, hermana, tía y amiga falleció en paz en The Crossing el martes 22 de septiembre a la edad de 41 años. Residía en St. Francisville y nació en Port Allen, LA”, reza su obituario.