Hallan cuerpo momificado de líder espiritual en Colorado: Amy Carlson

Siete personas fueron arrestadas en las últimas horas por estar acusadas ​​de abuso infantil y abuso de un cadáver, luego de que autoridades policiales hallaran el pasado 28 de abril el cuerpo momificado de Amy Grant, una líder religiosa de culto, dentro de una casa en Crestone, Colorado, según informa CBS Denver.

Amy Carlson, de 45 años y conocida como “Madre Dios” por sus seguidores, fue encontrada muerta en una casa en el pequeño pueblo rural de Moffat según declaraciones juradas de arresto de siete personas que consigna CBS News.

Amy Carlson's sister has confirmed the death, posting on her Facebook: “For those of you that knew my sister Amy, I wanted to let you know we found out yesterday of her passing!" https://t.co/BkbHp3rIwY — The Daily Beast (@thedailybeast) May 1, 2021

Los investigadores obtuvieron una orden de registro y encontraron un cuerpo momificado envuelto en un saco de dormir dentro de la casa en la subdivisión de Casita Park, señala CBS Denver.

La casa móvil donde se encontraron los restos de Carlson es la sede del grupo religioso en cuestión, según informó el sargento de la oficina del alguacil del condado de Saguache, Royce Brubacher, a Daily Beast.

Las siete personas arrestadas por ser sospechosos de cometer el crimen de Amy Carlson fueron identificados como: Ryan Kramer, Christopher Royer, Sarah Rudolph, Karin Raymond, Jason Castillo, John Robertson y Obdulia Franco.

7 arrested after spiritual leader's mummified body found decorated with Christmas lights in Colorado home https://t.co/eBVrpnJdw2 — CBS News (@CBSNews) May 5, 2021

Todos ellos fueron registrados en la Cárcel del Condado de Rio Grande en Del Norte.

Los restos de Amy Carlson aparecieron decorados con luces de árbol de Navidad y el grupo religioso tenía secuestrado a su hijo de 2 años

Her body was found in a shrine allegedly erected by her followers in her religious group “Love Has Won,” which some officials and former members have described as a cult https://t.co/8fniFGyXw8 — The Washington Post (@washingtonpost) May 5, 2021

En tanto, un sargento que registró la casa y es citado por la misma fuente dijo que los restos de Carlson estaban decorados con luces de árbol de Navidad, colocadas en “una especie de santuario” con maquillaje brillante alrededor de los ojos de la persona fallecida.

Un miembro del grupo religioso le dijo a la Oficina del Sheriff del condado de Saguache que el grupo religioso, liderado entonces por Carlson, tenía al hijo de la líder de culto, de 2 años, y no dejaría que el niño se fuera.

El hombre que informó a los investigadores sobre los restos dijo que creía que los miembros de “Love Has Won” (el amor ha ganado, por su traducción al español), el grupo religioso que según se presume era liderado por Carlson, llevaron el cuerpo de California a Colorado.

Durante el allanamiento en la casa donde fue hallado el cuerpo de Carlson, los investigadores efectivamente encontraron al niño de 2 años y a una niña de 13 que se encontraba durmiendo, reporta CBS Denver.

Un exmiembro del grupo religioso dijo que “no se sorprendió” por la muerte de Amy Carlson

Andrew Profaci, un exmiembro del grupo religioso “Love Has Won”, dialogó en exclusiva con CBS Denver y aseguró que la muerte de Amy Carlson no lo sorprendió.

Impactante, de verdad. No me sorprendió su muerte”, declaró Profaci durante el reportaje. Y justificó: “No estaba muy bien de salud y estaba empeorando”.

‘I Was Not Surprised’: Former Cult Member Reacts To Discovery Of Leader’s ‘Mummified’ Remains In Colorado Home https://t.co/i8AKpAnj5w pic.twitter.com/bDy6POdqQv — CBSDenver (@CBSDenver) May 5, 2021

“Cuando me uní al equipo pensé que solo iba a ser un tipo en segundo plano. Ella me dijo que yo iba a ser el padre Dios de su madre Dios”, reveló Profaci en el reportaje.

Por último, Profaci relató cómo fue su salida del grupo religioso: “Solo quería irme y les dije que tenía que ir a esta misión y que si no lo hacía, nadie más lo haría”.

LEER MÁS: Bobby Edwards: Esclavizó a empleado negro y deberá pagarle ahora $546,000

Sigue a AhoraMismo en Instagram