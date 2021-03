Cargador de iPhone estalla y le quema la cara a adolescente: [Fotos]

Una adolescente de 17 años está atravesando por un difícil momento, luego de sufrir un accidente ocasonado con un cargador de iPhone y aprovechó para hacer un llamado de precaución.

La jovencita, identificada como Amie Hall, denunció públicamente que el cargador de su teléfono celular presuntamente estalló, justo cuando estaba entredurmiéndose, lo que le ocasionó serios daños y quemaduras en el rostro.

Según informaciones suministradas por Mirror UK, la adolescente, quien reside en la ciudad de Birmingham, al norte de Inglaterra había dejado conectado su teléfono al cargador, y lo puso cerca la cama, por lo que al momento del incidente fue alcanzada por las llamas.

Girl left with burns on her face after iPhone charger 'burst into flames and set her duvet on fire' https://t.co/zPkEDone34

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 24, 2021