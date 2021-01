¿Quién uso Air Jordan Dior de 2,000 dólares en la toma de posesión de Biden?

Cuando Joe Biden juró como presidente el 20 de enero de 2021, un par de Air Jordan muy caras acapararon mucha atención. Las zapatillas fueron vistas caminando por las escaleras de la alfombra roja mientras la senadora Amy Klobuchar hablaba en el podio durante la ceremonia de inauguración.

Los usuarios de Twitter entraron en modo detective completo para averiguar quién usó esas Jordan Dior 1, que se venden por $2,000, en este evento extremadamente icónico en la historia de Estados Unidos.

who was rocking those dior 1s tho? pic.twitter.com/5MuoFO8UuJ — Desus Nice (@desusnice) January 20, 2021

Bobby Hundreds supo de inmediato que el hombre que llevaba las codiciadas zapatillas era el esposo de Meena Harris, Nik Ajagu, y llegó al fondo del misterio simplemente preguntándole a la sobrina de Kamala Harris si estaba luciendo Dior 1.

Harris respondió: “Sí”.

Yes smh — Meena Harris (@meenaharris) January 20, 2021

Las zapatillas que usó Agaju se lanzaron en 2020 en el 35 aniversario de las Air Jordan, según informó High Snob Society. El web escribió sobre la colaboración: “Las Air Jordan 1 High OG de edición limitada subraya el atractivo atemporal de la zapatilla y el estilo de Maison Dior. Diseñado con los mismos principios que un bolso de lujo, el objetivo de Kim Jones era hacer las Air Jordan más lujosas de todos los tiempos”.

Las zapatillas fueron aplaudidas en Twitter por quienes presenciaron la ceremonia de inauguración. Los memes y GIFS de celebración en la elección de moda de Agaju llenaron Twitter el miércoles. “Esto es historia negra”, tuiteó una persona.

Otro usuario de Twitter escribió: “¿Podemos hablar de Nik Ajagu con esas Dior 1 en la inauguración?”

Agaju, quien se graduó de Princeton, trabaja como director global de asociaciones de Facebook. Su esposa Meena es la fundadora de Phenomenal Woman Action Campaign. Tienen dos hijos juntos y parece que a toda la familia le encantan los zapatos llamativos.

.@meenaharris' husband, Nikolas Ajagu, rocking the Jordan Dior 1s. Good kicks run in the family. Meena's daughters wore little white Docs during the Nov. 7th celebration for Biden-Harris' win. #InaugurationDay pic.twitter.com/FBq6srL2I6 — Britni Danielle (@BritniDWrites) January 20, 2021

Una persona tuiteó, “El esposo de @meenaharris, Nikolas Ajagu, luciendo las Jordan Dior 1. Las hijas de Meena llevaron pequeños Docs blancos durante la celebración del 7 de noviembre por la victoria de Biden-Harris. #InaugurationDay “.

La nieta de Biden también llevaba Air Jordan en la ceremonia de inauguración

What an AMAZING HOPEFUL day! So excited for President Biden & VP Harris!!!! And even better, my girl Maisy Biden is rocking her J’s! #InaugurationDay @Jumpman23 pic.twitter.com/Tpd0n7hSet — Estee Portnoy (@esteep) January 20, 2021

Estar cómodo fue claramente el objetivo de muchos de los miembros de la familia del presidente y del vicepresidente en el Día de la Inauguración. Mientras que los Dior 1 de Agaju llamaron la atención de todos el miércoles, la nieta de Biden, Maisy Biden, también lució unas Air Jordan.

Maisy Biden es uno de los tres hijos de Hunter Biden con su primera esposa Kathleen Biden. Sus hermanas mayores son Naomi y Finnegan Biden. Maisy Biden es amiga cercana de Sasha Obama, quien es la hija menor del expresidente Barack Obama con su esposa Michelle Obama. Los Obama y Biden organizaron una fiesta de graduación conjunta para las niñas cuando se graduaron de una escuela privada de DC, Sidwell Friends School.

A los espectadores también les encantó la elegante chaqueta verde que Meena Harris usó en la ceremonia de inauguración

Si bien los zapatos de su esposo fueron tendencia a nivel nacional en Twitter, el vestido verde y la chaqueta de Harris también recibieron mucho amor. El abrigo de piel de oveja fue diseñado por Coach.

También fue muy sincera cuando Trump dejó la Casa Blanca. Ella tuiteó: “Se ha ido. Exhalen”.