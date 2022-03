Adolescentes matan a maestra de español a batazos: ¿Por qué el horrendo crimen?

Indignación es lo que reina en la localidad de Fairfield, en el estado de Iowa, luego de que las autoridades revelaran que una maestra de español de secundaria, quien murió en noviembre pasado, fue asesinada de manera brutal por dos estudiantes.

De acuerdo con informaciones de las autoridades, compartidas por CBS News, los presuntos asesinos, dos jovencitos del estado de Iowa de 16 años, mataron a su profesora de español a batazos.

Los menores de edad, fueron identificados por la policía, como Jeremy Goodale y Willard Miller.

Los acusados utilizaron un bate de béisbol para acabar con la vida de la docente, y no conformes con eso, uno de los asesinos hizo comentarios sobre su crimen en redes sociales, mostrando el orgullo que le produjo haber asesinado a la profesora.

El citado medio aseguró que documentos judiciales revelan cómo uno de los jóvenes se jactó en redes de la muerte de la maestra de la escuela secundaria de Fairfield, Noheme Graber, de 66 años.

El periódico NY Post también reseñó la noticia, y aseguró que el cadáver de la maestra fue hallado el 3 de noviembre, en un parque cercano,llamado Chautauqua Park, de Fairfield, solo unas horas después de ser reportada como desaparecida.





La autopsia reveló que la maestra tenía un traumatismo en la cabeza. El cuerpo fue encontrado debajo de una lona.

A través del sitio online de la escuela Fairfield High School, se conoció que la profesora estaba vinculada como instructora de español allí desde el 2012.

NBC News también confirmó que los adolescentes Miller y Goodale eran estudiantes de la misma escuela.

La policía reveló que los investigadores se enfocaron en ambos estudiantes como presuntos sospechosos, luego de que un amigo de ellos entregara mensajes de Snapchat, en los que Goodale dejaba ver que ambos “estuvieron involucrados en la planificación, ejecución y eliminación de pruebas”.





Incluso en los mensajes a los que tuvo acceso la policía, se hablaba de la manera como ambos adolescentes estuvieron vigilando a la maestra y cómo más tarde la mataron y se deshicieron del cadaver.

La defensa de los dos jóvenes, cada una por su parte, está tratando de que los jóvenes no sean juzgados como adultos y que se supriman pruebas que, aseguran fueron conseguidas violando los derechos constitucionales de los adolescentes.

Hasta el momento se desconoce cuál habría sido el movil del brutal crimen y si los estudiantes tenían algún tipo de resentimiento hacia la profesora.