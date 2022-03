Denuncian que cárceles gastan $500,000 al año por mantener a cada preso en NY

En medio del debate del presupuesto en Nueva York, que en el caso del Estado deberá ser aprobado antes del 1 de abril y en el caso de la Ciudad deberá ser finalizado en junio, el tema de la justicia penal y la crisis carcelaria ha cobrado revelancia especial sobre las negociaciones.

Y justo cuando las denuncias por violencia extrema y condiciones inhumanas de trato a los presos en las prisiones de Nueva York, como Rikers Island continúa, el Contralor Municipal, Brad Lander, presentó un reporte en el que reveló que el Departamento de Correccionales (DOC) de la Gran Manzana no ha logrado disminuir la crisis de seguridad y de servicios en los penales, a pesar del millonario presupuesto que se gasta cada año.

La Oficina del Contralor Municipal sacó a la luz el duro reporte, que puedes ver en su totalidad en este link, donde denunció que la Ciudad está gastando la exorbitante suma de medio millón de dólares cada año para tener a cada uno de los casi 6,000 presos en las instalaciones prenitenciarias, sin que haya resultados positivos.





Play



Rikers Island | CÁRCEL muy peligrosa! 😰 Rikers Island es una cárcel muy peligrosa y se encuentra en Nueva York. Desde diciembre pasado han muerto 11 presos y se han suicidado 5. La situación es tan grave que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha decidido trasladas a las mujeres y transexuales presos a otros centro penitenciarios para rebajar la… 2021-12-08T17:37:17Z

Por un lado, a pesar de la gigantesca inversión, la inseguridad en las cárceles sigue reinando, y así lo dejan ver constantes ataques, apuñalamientos y agresiones en las prisiones, como la muerte de tres reclusos en lo que va del año en la prisión de Rikers Island, que exigen se cierre de inmediato.

Otra de las denuncias del Contralor, es que gran parte de los dineros del presupuesto de las cárceles neoyorquinas se está desfilfarrando en los guardias, pues no solo son demasiados, sino que además se volvió costumbre que muchos de ellos no se presenten a trabajar, bajo todo tipo de excusas, haciendo que se aumenten las horas extra a quienes acuden a laborar, con un gasto en pagos adicionales.





Play



Juez federal ordena cambios en la cárcel de Rikers Island tras denuncias de crisis humanitaria Familiares de los presos, organizaciones y funcionarios de diferentes rangos siguen denunciando las difíciles condiciones en las que viven los reclusos y los guardias dentro de la prisión de Rikers Island, por lo que ahora un juez federal ha ordenado medidas urgentes para mejorar la situación. Te contamos de qué se trata. Sitio Oficial: univision41.com… 2021-09-30T19:41:27Z

Según el estudio, las cárceles de la Ciudad de Nueva York gastan más de $1,250 millones, y las condiciones internas, así como los planes de rehabilitación, están fracasando por parte del Departamento de Correccionales de Nueva York (DOC).

“El DOC gasta medio millón de dólares al año por persona, pero ni siquiera puede mantenerlos con vida: 19 personas han muerto bajo custodia en los últimos 15 meses. La agencia no puede mantener su casa en orden cuando paga a casi un tercio de su personal para que no trabaje. El Departamento de Correccionales no necesita más recursos, necesita una reforma fundamental”, dijo el Contralor Lander.

“La ciudad de Nueva York gasta mucho más por persona detenida que otros sistemas penitenciarios del país, pero el Departamento de Correccionales (DOC) sistemáticamente no logra mantener seguras a las personas encarceladas y a su propio personal”, advirtió el funcionario electo.





Play



Cárcel de isla Rikers, Nueva York, es una peligrosa opción para personas en riesgo de ser deportadas Abogados han puesto a sus clientes en la prisión para protegerlos de que sean repatriados, porque debido a leyes locales los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no pueden ingresar al lugar. Ángela Fernandez, representante de la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes de Alto Manhattan, manifiesta que en el… 2017-07-07T05:58:59Z

El reporte menciona también que “los indicadores de violencia carcelaria aumentaron durante el último año: Ha aumentado la violencia por, entre y contra las personas detenidas. El número absoluto de cortadas y apuñalamientos se ha más que triplicado para el año fiscal 2022 hasta la fecha, aumentando a 317 en los primeros ocho meses del año fiscal 2022, frente a 97 en el mismo período del año fiscal anterior y las denuncias de uso de la fuerza en el cuarto trimestre del año fiscal 2021, ajustada por la población carcelaria, aumentó un 81 % desde 2019”.