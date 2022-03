Madre fue degollada por su novio en Nueva York: ¿Por qué la mató?

Una joven madre, de 37 años fue asesinada en su apartamento en El Bronx, Nueva York, de manera brutal, en hechos ocurridos el pasado sábado 19 de marzo.

Así lo reseñó el periódico El Diario NY, donde se aseguró que la mujer fue degollada en el sofá de su casa, ubicada exactamente en la calle East 147, en Betances Houses, en El Bronx.

Las autoridades encontraron en el apartamento, el cuerpo de Bjana James, con la garganta cortada. La mujer asesinada era madre de dos niños.

Las primeras versiones del sujeto, de acuerdo al reporte de la policía, muestran que habría matado a su novia en un ataque de ira”.

Las autoridades señalaron que el novio de la víctima, un hombre de 35 años, quien responde al nombre de Nashan Walsh, fue arrestado como sospechoso del homicidio, quien dio detalles de la manera como acabó con la vida de su compañera sentimental.





Biden busca combatir la violencia con armas en Nueva York | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. De acuerdo con datos del Departamento de Policía de Nueva York, los crímenes mayores han aumentado un 38% en comparación con el año pasado. En lo que va de 2022 se reportan al menos 26 homicidios, incluidos los policías asesinados en Harlem. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias… 2022-02-03T13:04:21Z

De acuerdo a frases citadas del reporte policial, el sujeto confesó su crimen.

“Actualmente me estoy quedando con mi novia en 400 East 147”, dijo Walsh. “La apuñalé un par de veces con rabia… en el cuello. Estaba en el sofá”.

El arresto del presunto homicida, quien fue detenido sin derecho a fianza, se produjo el sábado y se reveló que el hombre tenía ya un largo historial criminal, que incluye 11 arrestos previos, desde 1995.





Woman found dead with slashed throat inside NYCHA building in the Bronx Police say someone slashed a 37-year-old mother's throat and stabbed her in the chest inside a NYCHA building in the Bronx; CBS2's Dave Carlin reports. 2022-03-20T01:10:47Z

El periódico NY Post señaló que la mayoría de los casos judiciales de Walsh están relacionados con robo y asalto, al igual que actos de violencia doméstica, dijo la policía.





Cops arrest man, 35, for murder of Bronx mom-of-two, 37 Police have charged a man with murder after a New York casino worker and mother-of-two was found dead at a housing project in the Bronx with her throat slit and a cleaned knife on her chest. Bjana James, 37, was discovered at the Betances Houses NYCHA building on East 147th street on Saturday at 2.45pm… 2022-03-21T11:51:47Z

CBS New York agregó además que el cuerpo de la mujer presentaba heridas con arma blanca en el pecho.

El citado medio, que agregó que la mujer trabajaba en un casino en Yonkeers ya había manifestado que temíá por su vida.

Los dos hijos de la mujer, de 12 y 8 años, estaban en el apartamento de la madre de la mujer.

El cuerpo de la mujer fue encontrado por su hermano, quien al llegar al apartamento vio el cuerpo sin vida de la víctima y un cuchillo en la escena.

Vecinos de la mujer no han ocultado su impresión ante la brutal manera como murió la madre, y han estado realizando vigilias al frente del edificio donde perdió la vida.

La policía está manejando el caso como un homicidio y la investigación se encuentra en curso.

Se desconoce si el presunto homicida ya había atacado a la mujer previamente.