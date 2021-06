40 años después del primer reporte de VIH/SIDA: ¿Cómo está el virus en EE.UU?

El 5 de junio de 1981 Estados Unidos por primera vez escuchó hablar oficialmente por parte de las autoridades de salud sobre los primeros casos reportados de lo que más tarde se identificó como el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) que ocasionaba la enfermedad mortal en aquel entonces, del SIDA.

Y al cumplirse 40 años de aquel día en el que el mundo empezó a hablar del virus que también puso en jaque al planeta, y del que hasta ahora no hay una vacuna ni una cura, pero sí tratamientos altamente efectivos, las autoridades de salud volvieron a advertir que la guerra contra ese mal todavía no se ha ganado.

“A pesar de nuestro extraordinario progreso, la epidemia del VIH en este país continúa y todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Es inaceptable que cada año se diagnostique el VIH a 37,000 personas en los Estados Unidos”, dijo la directora de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades), Rochelle P. Walensky, en un comunicado.

La jefe de los CDC destacó con preocupación que el VIH/SIDA sigue atacando de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables y a personas de color.

“Persisten las disparidades en el diagnóstico y el acceso al tratamiento y la prevención. Más de la mitad de las nuevas infecciones por el VIH se producen en el sur, y las nuevas infecciones siguen siendo altas entre las mujeres transgénero, las personas que se inyectan drogas y los hombres homosexuales y bisexuales negros, afroamericanos e hispanos”.





A 40 años de la aparición del VIH Sida A los largo de estas cuatro décadas la enfermedad ya produjo al menos 35 millones de muertes en todo el mundo. El pico de fallecimientos se registró durante la década del ’90 y la baja más pronunciada se evidenció durante el último año. #TelevisiónPública #Noticias Mirá las Últimas Noticias en youtube.com/televisionpublicanoticias Suscribite en youtube.com/channel/UCqmZBc7T8J5TFuRT5uf-j_g?sub_confirmation=1 tvpublica.com.ar… 2021-06-05T00:09:01Z

Los primeros 5 casos de VIH/SIDA reportados hace 40 años por los CDC que presentaban la llamada neumonía por Pneumocystis fueron entre hombres homosexuales jóvenes de Los Ángeles.

“Durante los siguientes cinco años, se informaron de 29,000 casos de VIH/SIDA en los EE.UU. Sin un tratamiento efectivo disponible durante 15 años, la muerte fue el único resultado seguro”, agregó Walesky. “En 1995, cuando era un médico recién formado, los hospitales de todo el país estaban llenos de hombres y mujeres jóvenes que morían de SIDA”.

Y aunque desde diciembre de 1995 la FDA autorizó las primeras combinaciones de tratamientos altamente efectivos, que han ido mejorando con los años, la cabeza de los CDC manifestó que urge seguir luchando contra el virus.





"Los pacientes pueden vivir hasta 100 años si se toman los medicamentos": Especialista sobre el VIH Suscríbete a nuestro canal: youtube.com/ntn24 Visite nuestro sitio web ntn24.com La especialista en VIH, Gloria Huertas, explicó en exclusiva a NTN24 que este virus es "una enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión", pero aseguró que "los pacientes pueden vivir 100 años mientras se tomen adecuadamente el medicamento y se cuiden de ciertas situaciones… 2015-12-01T23:09:10Z

“Hoy, mirando hacia atrás, sé que hemos llegado tan lejos. Un estudio de los CDC publicado hoy en el MMWR informa que las nuevas infecciones anuales por VIH disminuyeron un 73% entre 1981 y 2019. Las reducciones se deben al trabajo y la colaboración de décadas con científicos, pacientes, defensores de pacientes y comunidades”, dijo la funcionaria federal.

“Eliminar las disparidades del VIH requiere que aprovechemos y construyamos sobre el arduo trabajo de tantos activistas y líderes de salud pública durante las últimas cuatro décadas. Debemos reconocer y abordar las barreras que impiden la implementación efectiva de nuestras estrategias de prevención comprobadas, como la pobreza, el acceso desigual a la atención médica, la falta de acceso a la educación, el estigma y el racismo sistemático”, advirtió.





El SIDA en Estados Unidos Si pensabas que la crisis del SIDA había terminado, estás muy equivocado. Los medicamentos actuales, que se creían milagrosos están fallando. El virus está contraatacando, se transforma para resistir los tratamientos. La enfermedad no está bajo control, no está dominada ni erradicada, no se ha acabado. El SIDA está afectando a nuevos y sorprendentes sectores… 2012-04-02T09:41:37Z

Y con el fin de seguir avanzando en la erradicación del mal, Walesky destacó el Plan “Poner fin a la epidemia del VIH en los Estados Unidos”, que tiene como meta poner fin a la epidemia del VIH en la próxima década.

“Las herramientas científicas y clínicas están disponibles: pruebas, tratamiento y prevención. Debemos financiar por completo e implementar de manera urgente y equitativa lo que sabemos que funciona, como la distribución y educación de PrEP, programas de servicio de jeringas y una infraestructura para una respuesta rápida a posibles brotes de VIH”, dijo la directora de los CDC.

“Al hacerlo, honraremos a todos los afectados por este virus, desde esos cinco casos informados inicialmente el 5 de junio de 1981, hasta los 32 millones de personas que han muerto a causa de enfermedades relacionadas con el sida en todo el mundo, incluidas 730.000 personas en este país, y muchos más viven y luchan contra el virus y su estigma asociado todos los días”, concluyó.