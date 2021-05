La FDA autoriza nuevo tratamiento contra el COVID-19: ¿Qué es el sotrovimab?

Las autoridades de salud y el mundo científico continúa adelantando investigaciones para encontrar más herramientas que puedan ganarle la guerra al COVID-19, a la par del avance del programa de vacunación. Y esta vez, la FDA (Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU.) dio una autorización de uso de emergencia para que se utilice un nuevo tratamiento con anticuerpos monoclonales.

Así lo reveló la FDA en un comunicado donde dio luz verde al uso de sotrovimab, un medicamento de terapia con anticuerpos monoclonales que se encuentra en investigación para luchar contra el SARS-CoV-2, y que podrá usarse en casos leves y moderados en pacientes adultos y pediátricos mayores de 12 años, que tengan un alto riesgo de progresión de la enfermedad.

“Con la autorización de este tratamiento con anticuerpos monoclonales, estamos brindando otra opción para ayudar a mantener a los pacientes de alto riesgo con COVID-19 fuera del hospital”, dijo Patrizia Cavazzoni, directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA en la misiva. “Es importante expandir el arsenal de terapias con anticuerpos monoclonales que se espera que retengan la actividad contra las variantes circulantes de COVID-19 en los Estados Unidos”.





Play



Opciones de tratamiento para el COVID-19 Los pacientes de hoy tienen más opciones de tratamiento en la lucha contra la enfermedad del coronavirus. La FDA aprobó un tratamiento farmacológico para el COVID-19 y autorizó otros para uso de emergencia durante esta emergencia de salud pública. 2021-03-12T22:24:49Z

La FDA explicó el su comunicado que los anticuerpos monoclonales “son proteínas elaboradas en laboratorio que imitan la capacidad del sistema inmunológico para combatir antígenos dañinos como los virus”.

Sobre el nuevo tratamiento agregó que “el sotrovimab es un anticuerpo monoclonal que se dirige específicamente contra la proteína de pico del SARS-CoV-2 y está diseñado para bloquear la unión del virus y su entrada en las células humanas”.





Play



KT Explains: Sotrovimab new treatment for Covid-19 WATCH MORE AT khaleejtimes.com/videos TELEGRAM: t.me/KhaleejTimes FACEBOOK: facebook.com/khaleejtimes/ TWITTER: twitter.com/khaleejtimes INSTAGRAM: instagram.com/khaleejtimes/ #Dubai #News #khaleejtimes 2021-05-30T14:38:58Z

La Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU. aclaró que el sotrovimab no está autorizado para pacientes hospitalizados por COVID-19 o que requieran oxigenoterapia por el coronavirus.

“Este tratamiento no ha mostrado beneficio en pacientes hospitalizados por COVID-19 y los anticuerpos monoclonales pueden estar asociados con peores resultados clínicos cuando se administran a pacientes hospitalizados que requieren alto flujo de oxígeno o ventilación mecánica”, advirtió la FDA.





Play



Sotrovimab in Covid 19 Sotrovimab intravenous infusion Receives Emergency Use Authorization from the US FDA for Treatment of Mild-to-Moderate COVID-19 in High-Risk Adults and Pediatric Patients Phase 3 COMET-ICE (COVID-19 Monoclonal antibody Efficacy Trial – Intent to Care Early) trial, which demonstrated an 85% reduction in hospitalization for more than 24 hours or death in high-risk adults receiving sotrovimab… 2021-05-29T23:03:44Z

La agencia federal agregó que su decisión sobre el sotrovimab se basó en un análisis intermedio entre 583 adultos no hospitalizados con síntomas de COVID-19 leve a moderado, tras un ensayo.

En la autorización de la FDA se aseguró además que el sotrovimab debe ser administrado con una dosis intravenosa única de 500 miligramos. Sobre los posibles efectos secundarios se mencionó que puede generar anafilaxia (una reacción alérgica grave) y reacciones como erupción cutánea y diarrea.