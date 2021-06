China reporta primer contagio de Gripe Aviar H10N3 en humanos: ¿Es grave?

Justo cuando el mundo intenta salir de la pandemia del COVID-19, que hasta hoara ha acabado con la vida de más de 3 millones y medio de personas y ha dejado a más de 171 millones contagiados, otro virus está sobre el panorama, causando alerta.

Se trata de la cepa H10N3 de la gripe aviar, cuyo primer caso fue descubierto en Jiangsu, al norte de Shanghai, en China.

Así lo confirmaron este fin de semana las autoridades chinas, que informaron que un hombre de 41 años se convirtió en el primer caso humano reportado con la infección de la cepa H10N3 de la gripe aviar.





Medios de comunicación como la agencia de noticias Reuter compartieron la información, citando fuentes de la Comisión Nacional de Salud de China (NHC).

El citado medio aseguró que el hombre infectado fue internado en un hospital el pasado 28 de abril, tras presentar un cuadro clínico con fiebre y síntomas múltiples y el viernes finalmente, tras varios exámenes, se logró establecer que tenía la influenza aviar H10N3.

A pesar de revelar la novedad clínica, se desconoce cómo se contagió el hombre, y tampoco han encontrado a nadie más contagiado con el virus dentro del círculo cercano del paciente.





El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China también confirmó que la infección encontrada en el hombre en mención se trató de la cepa H10N3 de la gripe aviar.

Como medida de prevención, se informó que las autoridades de salud chinas iniciaron un proceso de rastreo de contactos de las personas con las que el hombre pudo haber estado en las semanas prevas al contagio y han sido puestos en cuarentena y moritoneo.

Las autoridades se están tomando el caso con cautela, pero advierten que hasta ahora no han logrado encontrar otro caso del virus en humanos, ni en China ni en otra parte del mundo.

La Comisión Nacional de Salud de China (NHC) quiso calmar cualquier preocupación desenfrenada y dijo que el riesgo de que ese virus, encontrado en aves, se pase de persona a persona es muy bajo.





“Esta infección es una transmisión accidental entre especies”, dijo el organismo chino en un comunicado, según reseñó NBC Noticias. “El riesgo de transmisión a gran escala es bajo”.

La NHC calificó este contagio como “un caso excepcional”, y advirtió que el patógeno que representa un reto en aves de corral no ha representado un eventual brote a gran escala.

La cepa de la gripe aviar es sumamente contagiosa entre las aves, con una escala de mortalidad del 60% en esa especie.

Otra de las medidas de precacución que lanzaron las autoridades chinas es que aquellas personas que trabajen directamente en corrales y criaderos de aves, usen mascarillas y eviten contacto directo con aves muertas o enfermas.