Vanessa Guillén y Aaron Robinson: 5 datos importantes que tienes que saber

Aaron Robinson era sospechoso de la desaparición y asesinato de Vanessa Guillén en Fort Hood, Texas, el 22 de abril de 2020. Robinson se suicidó antes de su arresto, y los investigadores todavía están tratando de aclarar qué llevó al asesino de la especialista del Ejército de los Estados Unidos a matarla.

Robinson era un soldado de 20 años de Calumet City, Illinois, según ABC News. Antes de unirse al ejército, jugó a fútbol en Thornton Fractional North High School. Fue enviado a Irak durante unos siete meses en 2018.

Esto es lo que necesitas saber:

Our entire Chavez Community is heartbroken with today’s news. We extend our deepest condolences and offer our thoughts and prayers to the Guillen family. May they be protected in these most difficult times. pic.twitter.com/LJYc8maCx0

— César E. Chavez High School (@ChavezHS_HISD) July 2, 2020