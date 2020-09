¿Dónde está ahora Cecily Aguilar, acusada de deshacerse del cuerpo de Vanessa Guillén?

Cecily Aguilar se encuentra en una cárcel de Texas donde fue trasladada mientras espera su juicio en relación con la desaparición y asesinato de la soldado de Fort Hood, Vanessa Guillén. Aaron Robinson, sospechoso del asesinato de Guillén, se suicidó antes de su arresto y Aguilar está acusada de haberlo ayudado a deshacerse del cuerpo.

Guillén desapareció de la base del ejército de Texas el 22 de abril de 2020. Su desaparición y asesinato conllevaron grandes muestras de apoyo, lo que provocó protestas y un proyecto de ley para combatir el acoso sexual militar. La legislación, denominada “I Am Vanessa Guillen” (Soy Vanessa Guillén), permitiría a los miembros del servicio militar denunciar acoso sexual o acusaciones de agresión sexual a un tercero, que investigaría un informe. Guillén le dijo a su familia y a sus compañeros soldados que fue acosada sexualmente antes de su muerte, dijeron después de su desaparición.

Esto es lo que necesita saber sobre el caso:

