¿Encontraron el cuerpo de Vanessa Guillén?

Los restos de Vanessa Guillén fueron encontrados el 30 de junio de 2020, después de dos meses de búsqueda de la soldado desaparecida en Fort Hood. Su cuerpo había sido desmembrado, dijeron las autoridades.

Guillén desapareció el 22 de abril de 2020 de la base del Ejército de Estados Unidos en Texas. Un compañero soldado, Aaron Robinson, fue identificado como sospechoso de su asesinato. Antes de ser arrestado, se quitó la vida cuando la policía se acercaba a él, dijeron las autoridades. Su novia, Cecily Aguilar, fue acusada de conspiración por alterar la evidencia y por supuestamente ayudar a Robinson a desmembrar el cuerpo.

Our entire Chavez Community is heartbroken with today’s news. We extend our deepest condolences and offer our thoughts and prayers to the Guillen family. May they be protected in these most difficult times. pic.twitter.com/LJYc8maCx0

— César E. Chavez High School (@ChavezHS_HISD) July 2, 2020