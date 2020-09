[VÍDEO] Cómo un padre salvó la vida a su hija de un ataque de tiburón

En junio de 2019, la adolescente de Carolina del Norte Paige Winter fue atacada por un tiburón mientras nadaba con su familia en Atlantic Beach, frente a la costa del Parque Estatal Fort Macon de Carolina del Norte. El heroísmo de su padre al luchar contra el tiburón es lo que le salvó la vida. De cara al especial 20/20 sobre el incidente, esto es lo que necesita saber sobre lo que hizo Charlie Winter para salvar la vida de su hija.

Charlie Winter dijo que sabía dónde estaba su hija porque “podía ver algo rosa en el agua”

En la entrevista con la presentadora de ABC News, Robin Roberts, Paige recordó el ataque y dijo: “Empiezo a luchar… Extiendo el brazo bajo el agua y trato de quitármelo; y recuerdo que me rendí por un segundo y simplemente comencé a tumbarme allí. Y mi papá me saca del agua”.

Su padre, Charlie, un bombero y paramédico local, le dijo a Roberts que pensaba que su hija estaba muerta porque había mucha sangre.

“Estaba asustado. Pensé que ya estaba todo, pensé que estaba muerta”, dijo Charlie. “Se notaba dónde estaba porque se veía el agua rosada. Y corrí y me sumergí y la busqué. Ella estaba perdiendo mucha sangre y había este enorme tiburón. Tenía este ojo, este ojo negro que solo nos estaba mirando y no había nada en él, era simplemente negro. Sabía que si no hacía nada, ella se hubiera ido. Estuve diciendo: ‘Te tengo, te tengo, te tengo’”.

Charlie comenzó a golpear al tiburón para que soltara a su hija.

“Empecé a golpearlo y lo golpeé, hombre, lo golpeé con tanta fuerza, tantas veces, y recuerdo haber pensado: ‘Te la vas a llevar, estás tratando de llevártela y no puedes tenerla. Sé que no puedes tenerla’”.

Cuando su padre la llevó a la orilla, su hermano “vio su pierna completamente desgarrada” y Charlie dijo que la piel de Paige estaba gris por la pérdida de sangre y que su pierna izquierda estaba “prácticamente desaparecida”.

Paige tiene una perspectiva de vida extraordinariamente positiva

Paige, quien perdió su pierna izquierda y dos dedos en el ataque, le dijo a Roberts que aunque todavía es Paige, ella “no es realmente capaz de hacer todas las cosas que solía hacer” y, a veces, la supera.

“A veces me asusto porque ya no tengo una de mis piernas”, admitió la adolescente. “Pero luego pienso, ‘Pero ahora tengo prótesis como pierna realmente guay’ y luego me siento mejor”.

Su padre agregó que su actitud positiva es contagiosa, diciendo: “Si ella es tan fuerte como es y tiene la actitud que tiene, ¿por qué no debería hacerlo yo? La ves y tiene una sonrisa en su rostro. Así es cómo está respondiendo. No sabe lo que van a hacer sus hijos hasta que se enfrentan a ello. Es una locura.”

Paige no quiere ser considerada una heroína, pero le dijo a 20/20 que sí “siento que esto podría ser una especie de triunfo para mí porque la gente pensó que iba a morir. Pero no estoy muerta, estoy muy viva”.