Florida recibe la mejor noticia sobre el coronavirus en tres meses: ¿qué pasó?

Mientras que el pico de contagios por coronavirus se centra en varios países de Latinoamérica, el estado de Florida anunció una noticia que trae un poco alivio en medio de un contexto adverso ya que se registró la menor cantidad de contagios de los últimos tres meses.

El área dedicada especialmente al COVID-19 del Departamento de Salud de Florida confirmó este lunes 1.838 casos positivos y 22 muertes, lo que significa la menor cifra de contagios desde el pasado 15 de junio, cuando se anunciaron 1.758.

De esta manera, la tasa de pruebas positivas continúa debajo del 5% por segundo día consecutivo. Cabe destacar que los siete días previos, la tasa media diaria de pruebas positivas fue del 5,70%.

En consecuencia, y de acuerdo a la información brindada por Miami Herald, los números totales del estado de Florida ascienden a 648.269 casos y 12.023 víctimas fatales.

Este descenso de casos sorprende dado que el último fin de semana fue festivo, a causa del Día del Trabajo, y hubo varias reuniones sociales en las que no se respetaron los protocolos sanitarios para evitar contagios de coronavirus.

#COVIDIOTS Labor Day Pool Party !!

This is happening right now at #UCF in Orlando, Florida. No precautions are taking for COVID 19, no masks, no social distances and no authorities to take control of the situation.

Deaths for Coronavirus in USA

189,000

In Florida

11,870 pic.twitter.com/HrW8nULWiA

— Juan Rodas (@JuanRodas6) September 7, 2020