Cheques de estímulo COVID-19: Pelosi acusa a Trump por retraso de nuevos cheques: ¿Habrá otro o no?

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, criticó a Trump por su manejo de la pandemia del coronavirus, durante una aparición en Andrea Mitchell Reports de MSNBC, donde llamó al presidente una “persona muy peligrosa” y dijo que su retraso en el manejo de las cosas era responsable de tanto daño.

Pelosi estaba respondiendo a las revelaciones del libro de Bob Woodward, “Rage”, que asegura que Trump minimizó intencionalmente el virus para “evitar el pánico”, según el Washington Post. Mitchell puso una de las cintas de audio de Trump, que se grabó el 7 de febrero, donde se podía escuchar al mandatario diciendo: “se pasa por el aire, Bob, … así que es muy complicado, muy delicado. También es más mortal, ya sabes, que las gripes más fuertes”.

Pelosi también criticó a los republicanos por su último proyecto de ley, que no incluyó dinero para pagos directos de cheques de estímulo a los estadounidenses.

From Bob Woodward's new Trump book: Trump told Woodward that he knew the coronavirus was "deadly" and worse than the flu while intentionally misleading Americans that it was otherwise.https://t.co/qjjmyrl0TI — Tim O'Brien (@TimOBrien) September 9, 2020

La líder demócrata criticó de paso al mandatario por las acusaciones de Bob Woodward de que Trump sabía sobre el peligro del virus en enero.

En la cinta que compartió Andrea Mitchell de MSNBC se podía escuchar a Trump decir en marzo: “Siempre quise restarle importancia. Me gusta restarle importancia porque no quiero crear un pánico”, a lo que Pelosi dijo que no le sorprendió que Trump negara el peligro del virus desde el principio y llamó a Trump una” persona muy peligrosa”.

“Él entendió mejor que cuando lideró y lo llamó un engaño”, su deflexión… es responsable de muchas de esas muertes… que podrían haberse evitado”, agregó.

“No supo cómo hacerle frente al desafío del país”, dijo Pelosi, y calificó su respuesta de “total desprecio” por el impacto en las familias estadounidenses. “Imagínese perder a un ser querido por el virus que ni siquiera conocían hace siete u ocho meses”.

Pelosi también dijo que no creía la afirmación de Trump de que quería evitar el pánico.

“¿Y que el presidente use eso como excusa?” Pelosi dijo con incredulidad. “Lo que en realidad está diciendo es: ‘no quiero que nadie piense que esto sucedió mientras estaba bajo mi mando’ (…) Su negación, su distorsión, su demora ha causado tanto daño”.

The President’s own words spell out the devastating truth: Trump was fully aware of the catastrophic nature of the coronavirus but hid the facts and refused to take the threat seriously, leaving our entire country exposed and unprepared. #TrumpKnew https://t.co/WSq1jbL188 pic.twitter.com/YjYiRaC8Qy — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 9, 2020

“Me siento muy triste”, manifestó la demócrata sobre los republicanos en el Congreso que apoyan a Trump, “con lo dispuesto que está (Trump) a desperdiciar la salud y el bienestar, la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la seguridad de la vivienda de las familias de los estadounidenses y ¿para qué?”.

Pelosi dice que los republicanos deberían aprobar la ley HEROES

“A medida que avanzamos, hablemos de lo que deberíamos hacer”, dijo Pelosi a Andrea Mitchell de MSNBC. “Deberíamos aprobar la Ley HEROES, que incluye… un plan estratégico para aplastar el virus. En lugar de aplastar el virus, el presidente utilizó su tiempo para aplastar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio”.

La presidenta de la Camara dijo que la Ley HEROES se trata de pruebas, tratamiento, aislamiento, uso de mascarillas y saneamiento, mientras que el plan republicano ofrece muy poco y representa una “mala excusa para el gobierno y una resistencia a la ciencia”.

“No hace nada”, dijo Pelosi. “Hay millones de niños que padecen inseguridad alimentaria, él no tiene nada para eso. Hay familias que van a ser víctimas de desalojos porque no pueden pagar el alquiler, eso no les importa (a los republicanos)”, advirtió la política.

It’s been 116 days since the House passed the Heroes Act and the Senate GOP are finally waking up to the damage their decision to “take a pause” has caused in communities nationwide. Republicans must stop blocking efforts to pass the policies included in the #HeroesAct into law. pic.twitter.com/5e4N8bPtM2 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 8, 2020

“No se trata de ‘queremos negociar, queremos hacer algunas cosas y hagámoslo’. No, se trata de las necesidades de la mesa, de la cocina del pueblo estadounidense. Y para aquellas personas que dicen, ‘bueno, un poquito es mejor que nada’, no, no lo es. Es una oportunidad perdida de hacer lo mejor para la gente”.

Pelosi ha estado discutiendo con negociadores republicanos sobre la legislación del paquete de estímulo desde el 7 de agosto.

En mayo, la Cámara controlada por los demócratas, encabezada por la presidenta de la Nancy Pelosi, aprobó un proyecto de ley de $3 billones de dólares llamado Ley HEROES, que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se ha negado a aprobar. Más tarde, en mayo, los republicanos respondieron introduciendo la Ley HEALS, que costaría alrededor de $1 billón.

Pelosi ha exigido que los republicanos se reúnan en el medio y acepten un gasto de $2,2 billones de dólares, informó Forbes. “Hemos dicho una y otra vez que estamos dispuestos a bajarnos [y] encontrarnos con ellos en el medio”, dijo Pelosi. “Eso sería $2,2 billones de dólares. Cuando estén listos para hacer eso, estaremos listos para discutir y negociar. No tuve esa impresión en esa llamada”.

Las conversaciones entre Pelosi y otros negociadores, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se interrumpieron rápidamente el 7 de agosto, solo una semana después de que expiraran los beneficios suplementarios por desempleo.

Pelosi ha dicho en repetidas ocasiones que no aceptaría un proyecto de ley de un paquete de estímulo “delgado” (Skinny Bill) y que incluso ni siquiera lo sometería a votación. “No vamos a ceder”, dijo a Forbes sobre el tamaño del proyecto de ley que los demócratas quieren aprobar.

Después de que los republicanos publicaron su declaración, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer y Pelosi dijeron que los republicanos eran los culpables de la demora en una declaración conjunta.

“En mayo, mientras el pueblo estadounidense y las pequeñas empresas pedían ayuda para hacer frente a una pandemia y una recesión, el senador McConnell desestimó sus necesidades y dijo que los republicanos del Senado ‘harían una pausa’ y ‘esperarían y verían”, comentaron. “Luchando para compensar este error histórico, los republicanos del Senado parecen estar estancados en otro proyecto de ley que no se acerca a abordar los problemas y no va a ninguna parte”.



Cuando Meadows intentó presionar a Pelosi para que tuviera una reunión no programada con él en agosto, ella se negó a verlo. Pelosi también describió la propuesta de los republicanos como inaceptable y le dijo al Post que “su ley es muy deficiente”. Sin embargo, dijo que si los republicanos consideran agregar dinero para los gobiernos estatales y locales, las escuelas, las pruebas, los desalojos y otros problemas, las negociaciones podrían reiniciarse.

Esta es la versión original de Heavy.com