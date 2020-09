COVID-19: ¿Qué dijo ministra peruana que desató burlas, memes y confusión?: [VIDEO]

Tremendas burlas entre algunos e indignación entre otros, es lo que han generado las recientes declaraciones de la ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, quien en plena entrevista, siendo presuntamente la voz experta sobre la crisis del coronavirus en su país, hizo unos comentarios que dejaron a los televidentes con la boca abierta.

La funcionaria del gobierno peruano, país que ocupa el quinto lugar de contagios a nivel mundial, con casi 700 mil casos y 30 mil muertes, fue invitada al programa de televisión RPP Noticias, para hablar del COVID-19, y allí hizo comentarios inexactos y hasta cantinflescos.

La ministra fue interrogada sobre el riesgo de contagio que hay en la población con los portadores asintomáticos del virus, y no solo negó inicialmente que ellos no representan peligro (lo que no es cierto) sino que remató sus frases con una línea que ha dado para todo tipo de memes en redes sociales.

Ministra de Salud peruana: «Asintomáticos no contagian el COVID-19»Ministra de Salud peruana: «Asintomáticos no contagian el COVID-19» 2020-09-07T16:07:09Z

“¿A quién se le hace prueba? Al que tiene síntomas. El que no tiene síntomas no necesita pruebas. Porque el que está positivo sin síntomas no contagia”, dijo la ministra, a lo que el presentador del programa le dijo, bastante confundido: “¿Asintomático no contagia?” y la funcionaria se sostuvo en que los asintomáticos no contagian.

“Lo que nos está diciendo es que asintomáticos no contagian, usted me ha dejado un poco perplejo…”, reiteró el periodista.

MINISTRA DE SALUD: ASINTOMÁTICOS CONTAG1AN SOLO CUANDO RESPIRAN 2020-09-05T05:07:10Z

“Lo que importa es que contaguie. Hemos estado todo este tiempo preocupados, porque nos han dicho, repetidamente, que un asintomático también puede contagiar”, acotó el comunicador.

Y en una frase que sonó a una especie de retractación a medias de su anterior comentario, la ministra Mazzetti lanzó un agregado, donde quiso remediar su aparente error, pero ahí vino el momento en que muchos consideraron la mayor metida de pata.

“El asintomático contagia únicamente en un porcentaje muy pequeño (…) y cuando toca y cuando respira”, dijo la ministra.

De inmediato las redes sociales se llenaron con todo tipo de burlas, memes y críticas, hasta el punto que el propio Ministerio de Salud tuvo que salirle al paso a las declaraciones de la ministra y aclararon que las personas asintomáticas sí son un riesgo de contagio.



“El asintomático contagia mucho menos que una persona con síntomas, pero es más peligroso, porque no muestra la enfermedad, no se cuida y nos confiamos, sostuvo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti”, dijo esa agencia, tratando de limpiar el nombre de la ministra

