COVID-19: ¿Qué es la inmunidad colectiva para atacar el virus? y ¿Funcionaría en EE.UU.?

La pandemia del coronavirus no se ha desacelerado significativamente en Estados Unidos, y el país ha alcanzado un número de muertes de más de 180.000 personas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDCs).

Los informes del Washington Post de que uno de los asesores de pandemias más recientes de Trump, el Dr. Scott Atlas, planteaba la idea de tratar de frenar la pandemia utilizando la “inmunidad colectiva”, ha llevado a muchos a preguntarse qué implicaría exactamente eso y si podría funcionar.

¿Qué es la inmunidad colectiva?

La Clínica Mayo describe la inmunidad colectiva como lo que ocurre cuando “una gran parte de una comunidad (la manada) se vuelve inmune a una enfermedad, lo que hace poco probable la propagación de la enfermedad de persona a persona”.

La inmunidad colectiva, informó la Clínica Mayo, se puede lograr mediante vacunas o infecciones; su eficacia depende de varios factores, entre ellos la eficacia de la vacuna, la duración de los anticuerpos de la infección en las personas que se han contagiado, el tamaño de la población que intenta alcanzar la inmunidad colectiva y el nivel de contagio de la enfermedad.

Según el New York Times, “la inmunidad colectiva se calcula a partir de … R0”, una medida que describe el número de reproducción de una epidemia o la cantidad de personas a las que una persona puede transmitir el virus.

¿Qué se necesitaría para alcanzar la inmunidad colectiva?

El Dr. Saad Omer, director del Instituto de Salud Global de Yale, le dijo al New York Times que para lograr la inmunidad colectiva, el umbral de infección debe ser del 43%.

El científico jefe de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Soumya Swaminathan, estimó que la inmunidad colectiva debería ser mucho más alta, con un 60-70% de infectados para lograr la inmunidad colectiva:

“Entonces, el virus SARS-CoV-2 es un virus altamente transmisible. Creemos que se necesita al menos del 60 al 70% de la población para tener inmunidad para romper realmente la cadena de transmisión”, dijo el experto.

Esa cifra del 60-70% ha sido citada por la Clínica Mayo y el Centro MD Anderson de la Universidad de Texas.

Según la Clínica Mayo, varias enfermedades se han controlado con éxito mediante la inmunidad colectiva inducida por la vacuna, como la viruela, la poliomielitis, la difteria y la rubéola. Sin embargo, la inmunidad colectiva lograda por las infecciones podría tener consecuencias muy diferentes.

¿Podría funcionar la inmunidad colectiva?

Según la mayoría de los especialistas que analizan la inmunidad de grupo, la mejor opción es lograr la inmunidad de grupo a través de las vacunas porque daría lugar al menor número de muertes. Swaminathan dijo que la vacunación debería ser la única forma en que las personas intentan lograr la inmunidad colectiva:

“Si se permite que esto suceda de forma natural, llevará mucho tiempo, por supuesto, pero, lo que es más importante, provocará un gran daño colateral. Entonces, incluso si el 1% de las personas que se infectan finalmente van a morir, entonces esto puede sumar una gran cantidad de personas, si miramos a la población mundial. Y es por eso que creemos que no es una buena idea tratar de lograr la inmunidad colectiva simplemente dejando que la infección se propague de manera salvaje en la población, e infecte a muchas personas, y deberíamos hablar sobre la inmunidad colectiva en el contexto de una vacuna”, mencionó.

Sin embargo, este método tiene inconvenientes porque, al igual que con las vacunas contra la gripe, una vacuna contra el coronavirus podría no ser eficaz en el 100% de las personas; e incluso si lo fuera, las personas anti-vacunas podrían poner ese plan en peligro al negarse a vacunarse. Incluso intentar lograr la inmunidad colectiva a través de infecciones no es garantía, dado que los investigadores no están seguros de cuánto tiempo los anticuerpos brindan inmunidad a las personas infectadas con el coronavirus. Como informó la Clínica Mayo, “aún no está claro si la infección con el virus COVID-19 hace que una persona sea inmune a futuras infecciones”.

Además, hace solo unos días, un hombre de Nevada de 25 años fue identificado como uno de los primeros estadounidenses en ser reinfectado con coronavirus en cuestión de meses, como informó Science Alert.

Muchos investigadores ven que intentar lograr la inmunidad colectiva a través de infecciones no es una cuestión de eficacia médica, sino de ética médica. Según un artículo del 19 de mayo, escrito por el Instituto Nacional de Salud: “En ausencia de una vacuna, teóricamente es posible desarrollar la inmunidad colectiva del SARS-CoV-2 a través de una infección natural. Sin embargo, no existe un camino ético sencillo para alcanzar este objetivo, ya que las consecuencias sociales de lograrlo son devastadoras”.



Dada la tasa de enfermedad requerida por la enfermedad del coronavirus (60-70%), la inmunidad colectiva lograda a través de infecciones, tendría un costo de 200 millones de personas infectadas, informó la Clínica Mayo. En marzo, la Organización Mundial de la Salud informó que la tasa de mortalidad global de la enfermedad era del 3,4%. Con esta estimación, morirían 6,8 millones de 200 millones. Incluso si la tasa de mortalidad fuera más baja, del 1%, dos millones aún podrían morir.

Esta es la versión original de Heavy.com