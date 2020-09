Cheques de estímulo COVID-19: ¿Los pagos de $300 por desempleo fueron incluídos en el “Skinny Bill”?

Una provisión de $300 en cheques de desempleo adicionales para los estadounidenses que califican se ha convertido en un nuevo proyecto de ley propuesto por los republicanos en el Senado de los Estados Unidos.

El proyecto de ley, que fue propuesto el 8 de septiembre, ha sido llamado “proyecto de ley flaco” (Skinny Bill) por los republicanos y “proyecto de ley demacrado” por los demócratas, porque solo incluye algunos elementos en la lista de deseos del plan de ayuda. Por ejemplo, no incluye una segunda ronda de controles de estímulo para el pueblo estadounidense.

El proyecto de ley sí incluye, por su parte, los cheques de desempleo de $300 semanales hasta fines de diciembre. Según CNBC, también otorga más préstamos a las pequeñas empresas, a través del Programa de Protección de Cheques de Pago y crea protecciones de responsabilidad COVID-19.

Leader McConnell is finally realizing the damage caused by his one-sided “pause” to America’s coronavirus response. Yet a quick glance at his emaciated bill reveals it is designed to allow vulnerable GOP Senators to “check the box," while failing to put #FamiliesFirst .

La medida se produce cuando algunos estados ya han recibido permiso del gobierno federal para otorgar a las personas $300 dólares adicionales en beneficios de desempleo, y algunos de ellos ya están enviando cheques.

La importancia de la propuesta del Senado es que, si se aprueba, el Congreso daría autoridad a la iniciativa. Anteriormente, el presidente Donald Trump usó sus poderes de orden ejecutiva para autorizar los cheques adicionales, pero algunos cuestionan su capacidad legal para hacerlo ya que la Constitución de los Estados Unidos otorga poderes de financiamiento al Congreso.

Algunos estados ya han comenzado a enviar cheques

En la mayoría de los estados, los cheques adicionales no se emitirán hasta finales de septiembre u octubre. Esto se debe a que puede llevar varias semanas procesarlos, una vez que FEMA aprueba la solicitud de un estado.

En casi todos los casos, las personas pueden esperar recibir $300, no $400. El presidente, cuando anunció la orden ejecutiva sobre los cheques de desempleo, prometió a los estadounidenses $400 dólares. Sin embargo, dijo que el 75% de eso sería financiado por el gobierno federal. El resto dependía de los estados. Un par de estados le han dado a la gente los $100 adicionales, pero la mayoría no lo ha hecho, al menos hasta ahora.

Los $300 a la semana marcan un recorte del 50% en los cheques semanales originalmente tasados en $600 que los estadounidenses desempleados recibieron por primera vez en el apogeo de la pandemia. Los republicanos no aprobaron extender esa cifra porque creen que le da a la gente demasiados incentivos para no trabajar.

The Senate GOP's emaciated bill has no money for rental or nutrition assistance, the census, safe elections

It goes backwards on helping state & local governments

As the pain from COVID gets bigger—the GOP thinks smaller

Democrats will not stop fighting for people and families

— Chuck Schumer (@SenSchumer) September 9, 2020