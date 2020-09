Cheques de estímulo COVID-19: ¿Quiénes recibirán cheques de $3,400?

Muchas personas esperan noticias de que recibirán un segundo cheque de estímulo de COVID-19 por parte del gobierno de los Estados Unidos. Además del retraso en la aprobación, las diferentes cantidades que flotan en las noticias pueden resultar confusas. Pero un número que se ha mencionado es $3,400. ¿Podría la gente recibir entonces $3400 en cheques de estímulo la segunda vez?

La respuesta es sí, pero hay una aclaración. Esa cifra es solo para una familia de cuatro. En segundo lugar, requiere la aprobación del Congreso, que actualmente se encuentra en un punto muerto sobre el segundo paquete general de alivios de estímulo.

Esencialmente, los republicanos y los demócratas no han podido llegar a un acuerdo. No es que no estén de acuerdo con los cheques de estímulo. Esa es la pieza que han dicho durante semanas en la que están de acuerdo. Pero permanecen separados alrededor de $1 billón sobre el costo general del plan (el plan contiene mucho más que cheques de estímulo).

Just when frontline workers nationwide most need Washington to work for them, Republicans are still refusing to accept the gravity of this crisis. The White House and Republican Senate need to get serious and work with Democrats to #FundTheFrontLines. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 3, 2020

Sin embargo, ambas partes han declarado que están de acuerdo en que una segunda ronda de cheques de estímulo debería seguir generalmente las mismas cantidades y directrices que la última vez. Así es como se llega a $1,200 por persona (que cumplan con los ingresos y otras calificaciones), más $500 por cada dependiente. Así es como se llega a $3,400 para dos padres más dos hijos (y más con dependientes adicionales).

El presidente Donald Trump ahora está tratando de romper el estancamiento en las negociaciones, y ha pedido cheques de $1,200 ($3,400 para familias).

Por supuesto, la cantidad podría aumentar o disminuir, y hay indicios de que esta vez las personas podrían ver cheques aún más grandes, si son aprobados. Eso se debe a que ambas partes, demócratas y republicanos, quieren relajar las limitaciones de edad para contar a los dependientes. Eso es para solucionar el hecho de que muchos estudiantes universitarios se quedaron fuera la última vez, aunque, como trabajadores de servicios que perdieron sus trabajos en muchos casos, el dinero hubiera sido útil.

El presidente Trump quiere usar $300 mil millones en alivio del coronavirus no utilizados para entregar cheques de estímulo

Según Fox Business, el presidente Donald Trump pidió al Congreso “aprobar una nueva ronda de cheques de estímulo de $1,200”, mediante el uso de esos $300 mil millones de “fondos de ayuda para el coronavirus no utilizados”. Sin embargo, se necesita que el Congreso lo autorice.

“Tenemos $300 mil millones en una cuenta que no usamos. Yo estaría dispuesto a publicarlo, sujeto al Congreso, y usarlos como dinero de estímulo y se iría directamente al pueblo estadounidense”, dijo Trump el viernes, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, informó Fox Business.

Se espera que ambas partes reanuden las negociaciones mañana 8 de septiembre, después del Día del Trabajo, pero parecen agachadas en posiciones políticas.

“Han pasado 111 días desde que la Cámara aprobó la #HeroesAct, y aún los republicanos en el Senado siguen determinados a bloquear este plan para ayudar a las familias trabajadoras de Estados Unidos. Suficiente es suficiente”, dijo en su Twitter la presidenta de la Camara, Nancy Pelosi.

Trump ha estado diciendo durante semanas que apoya una segunda ronda de cheques de estímulo para el pueblo estadounidense. El vicepresidente Mike Pence ha reiterado el apoyo de la administración a esto (aunque Trump usó sus poderes de orden ejecutiva para aprobar otros elementos del plan de alivio de estímulo en agosto, no pudo usar ese proceso para aprobar cheques de estímulo, porque la Constitución de Estados Unidos otorgó autoridad de financiamiento a Congreso.)

El vicepresidente Mike Pence dijo en CNBC el 4 de septiembre: “Nadie quiere dar pagos directos a las familias estadounidenses más que el presidente Donald Trump. Enviamos esos cheques a familias estadounidenses. Ayudó a la gente a superar estos momentos difíciles”.

Se propusieron diferentes cantidades para los cheques de estímulo. Los $1,200 y $3,400 para una familia de cuatro son solo una propuesta flotante, pero es la más probable que se apruebe, porque ambas partes han indicado que apoyan la misma cantidad que la última vez. De hecho, la Ley HÉROES de los demócratas, que se aprobó en mayo, haría precisamente eso.

Sin embargo, de alguna manera la versión demócrata sería más generosa. Daría a las personas $1,200, no $500, por dependientes, pero lo limitaría a tres hijos. Sin embargo, es poco probable que la versión demócrata se convierta en ley porque tiene que pasar por los republicanos en el Senado, quienes se han opuesto.

Los republicanos aprobaron su propio plan, llamado Ley HEALS. También establece cheques de $1,200 por cada persona, pero da $500 por cada dependiente, y no limita la calificación del dependiente por edad, como la última vez.

Por lo tanto, la cantidad que recibiría una familia de cuatro personas aumentaría de $2.900 a $3.400, según Kiplinger.com.

Existen otros planes con diferentes montos

Se han propuesto otras cantidades, pero no parece probable que se aprueben. En julio, un grupo de senadores republicanos, incluido Mitt Romney, propuso un plan de compromiso que daría a la gente cheques de $1,000, pero $ 4,000 para una familia de cuatro.

La senadora estadounidense y candidata a la vicepresidencia Kamala Harris tiene su propio plan con los senadores Bernie Sanders y Ed Markey. Es el más generoso, pero es casi imposible imaginar que los republicanos lo aprueben, debido al clima político actual y sus preocupaciones sobre el gasto. El plan Harris daría a los estadounidenses cheques de $2,000 cada mes, hasta tres meses después de que termine la pandemia del COVID-19.



“La pandemia del coronavirus ha provocado que millones de personas tengan dificultades para pagar las facturas o alimentar a sus familias”, dijo la senadora Harris en un comunicado de prensa. “La Ley CARES les dio a los estadounidenses un pago único importante, pero está claro que no fue suficiente para satisfacer las necesidades de esta crisis histórica. Las facturas seguirán llegando todos los meses durante la pandemia y, por lo tanto, deberían recibir ayuda del gobierno. La Ley de Apoyo Mensual a la Crisis Económica asegurará que las familias tengan los recursos que necesitan para llegar a fin de mes. Estoy ansiosa por seguir trabajando con los senadores Sanders y Markey mientras presionamos para aprobar este proyecto de ley de inmediato”.

