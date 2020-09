Cheques de estímulo COVID-19: Proponen quitarle cheques y pagos de desempleo a manifestantes

Un congresista de Indiana quiere castigar financieramente a los manifestantes arrestados, así como evitar que obtengan beneficios por desempleo durante el resto de la pandemia.

El representante Jim Banks presentó el viernes la Ley de Apoyo a la Protesta Pacífica, que requiere que aquellas personas que fueron arrestadas por cargos federales durante las manifestaciones, paguen los costos de la vigilancia federal durante la manifestación, según se dio a conocer en un comunicado de prensa de su oficina. Los delitos pueden ir más allá de actos de violencia, saqueos y vandalismo, indicó el comunicado.

“Los matones de Antifa están descendiendo sobre las comunidades que sufren, interrumpiendo las protestas pacíficas y dejando la violencia, los saqueos y el vandalismo a su paso. Convirtieron a Milwaukee, Seattle y Portland en zonas de guerra, y ahora están trasladando el caos a Kenosha, Wisconsin. ¿Quién sabe cuál es la próxima comunidad?”, dijo Banks en el comunicado.

.@realDonaldTrump ordered a 10 year min for destroying statues & that vandalism stopped.

But #Antifa still harasses businesses & people. My bill would put an end to that too, by hitting them where it hurts– their wallets.

No public funding for rioters! pic.twitter.com/R2QRBXcT3y

— Jim Banks (@RepJimBanks) August 31, 2020