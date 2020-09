Cheques de estímulo COVID-19: ¿Qué es lo más nuevo que se sabe sobre los pagos de $1,200?

Si bien tanto los demócratas como los republicanos han expresado su apoyo hacia otra ronda de cheques de estímulo, aún tienen que aclarar los detalles de un eventual paquete de ayuda.

En este momento, ambos lados del pasillo, republicanos y demócratas, están a aproximadamente $1 billón de llegar a un consenso sobre el costo de un quinto paquete, pero eso no significa que todas las esperanzas estén perdidas.

El lunes, el secretario del Tesoro, Steven Mnhuchin, dijo a Fox Business: “Vamos a seguir intentándolo, porque es demasiado importante para el pueblo estadounidense… Y con suerte [el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell], aprobará una nueva legislación la próxima semana”.

Según NewsWeek, el presidente Trump está dispuesto a firmar un proyecto de ley que asciende a alrededor de $1,3 billones, pero la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha dicho que nada por debajo de los $2,2 billones es suficiente para “satisfacer las necesidades de los trabajadores y las familias”.

En palabras de Forbes, las discusiones entre el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, Pelosi y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, no han “arrojado ningún progreso“, hasta ahora, y los demócratas y republicanos no lograron llegar a un acuerdo sobre algunos aspectos, como beneficios de seguro de desempleo y ayuda a los gobiernos estatales y locales.

Sin embargo, todavía es posible llegar a un acuerdo en septiembre, que probablemente no se llevará a cabo hasta después del Día del Trabajo, que es cuando el Senado regresa de su receso.

Según CNET, Mnuchin ha dicho que el IRS podría comenzar a emitir cheques dentro de una semana después de que se llegue a un acuerdo.

Si el Senado aprueba un segundo cheque de estímulo cuando regrese a sesiones el 8 de septiembre y se vuelve a llamar a la Cámara para votar sobre el acuerdo el 9 de septiembre, el presidente podría firmar el proyecto de ley el 10 de septiembre y los primeros cheques podrían enviarse tan pronto como el 21 de septiembre.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, por su parte, mantiene la esperanza de que se pueda aprobar un proyecto de ley pronto, a pesar de que las conversaciones se encuentran en un “punto muerto”. Fox lo cita diciendo: “Necesitamos otro. El país necesita otro”.

El Senado dice que aceptará un nuevo proyecto de ley de estímulo la próxima semana.

El martes, un senador republicano dijo que el Senado “probablemente tomará un nuevo proyecto de ley de estímulo para el coronavirus la próxima semana”, según USA Today.

El senador John Barrasso declaró que el objetivo sería crear un proyecto de ley “dirigido” que no incluiría “cosas que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha incluido en su proyecto de ley que no están relacionadas con el coronavirus”, según el medio.

Meadows secundó a Barrasso, afirmando que esperaba un proyecto de ley en algún momento de la próxima semana. Agregó que el mayor escollo en las discusiones sobre otro proyecto de ley de estímulo fue la ayuda a los gobiernos estatales y locales, informó USA Today.

Pelosi ha dejado claro que es probable que el proyecto de ley no obtenga el apoyo de los demócratas. Después de que Pelosi habló con Mnuchin el martes, por teléfono, dijo en un comunicado: “Lamentablemente, esta llamada telefónica dejó en claro que los demócratas y la Casa Blanca continúan teniendo serias diferencias en la comprensión de la gravedad de la situación que enfrentan las familias trabajadoras de Estados Unidos”, según a CNBC.



Cuando Mnuchin testificó ante el Congreso el martes, reiteró que un proyecto de ley debe brindar alivio al pueblo estadounidense. Dijo que espera “avanzar sobre una base bipartidista en puntos en los que podamos estar de acuerdo”, informó CNBC.

