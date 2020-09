Cheques de estímulo COVID-19: ¿Desempleados al fin recibirán $400 extra semanales?

Mucha gente todavía está esperando saber si recibirá los $400 adicionales cada semana en beneficios de desempleo que prometió el presidente Donald Trump en una conferencia de prensa a principios de agosto. Se aprobó un beneficio semanal adicional de $600 con apoyo bipartidista cuando ocurrió la pandemia de COVID-19, pero el 31 de julio expiró y luego Trump salió con el nuevo anuncio.

Aquí hay una actualización de dónde están las cosas en este momento sobre ese asunto.

Se ha hablado de diferentes cantidades, y esta es la razón detrás de la diferencia. El bono de $400 proviene de una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó a principios de agosto. Inicialmente, las personas recibían $600 adicionales a la semana debido al COVID-19, pero los republicanos pensaron que eso estaba causando un desincentivo para regresar a trabajar, por lo que lo redujeron.

Trump firma órdenes ejecutivas para extender ayuda económica | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Aunque pone en duda su autoridad para realizarlo tras tomar la decisión por encima del Congreso, las órdenes ejecutivas incluyen la extensión del bono de desempleo, protege a quienes no puedan pagar la renta y suspende los pagos de préstamos estudiantiles hasta fin de año.

Aunque Trump promocionó los $400 adicionales, resultó que había un inconveniente (sin mencionar las preguntas sobre la legalidad de usar una orden ejecutiva para hacer esto).

El problema es que solo $300 de los $400 provienen del gobierno federal. Se suponía que los estados aportarían los $100 adicionales, pero el gobierno federal no puede obligarlos. Por lo tanto, depende de su estado si recibirá $400 o $300.

Además, Yahoo Money obtuvo un memorando del Departamento de Trabajo, que aconsejaba a los estados que podían contar el dinero que ya estaban pagando en beneficios de desempleo como los $100 adicionales. O, si lo desean, pueden agregar otros $100 para quienes califiquen.

Los cheques de desempleo adicionales han comenzado a emitirse en algunos estados pero no en otros.

Trump prepara orden ejecutiva para extender ayuda de desempleo | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Ante el fracaso en las conversaciones sobre el segundo paquete de estímulo económico, el presidente tomará acción para extender la ayuda a desempleados, moratoria de desalojos y la suspensión de préstamos estudiantiles por tiempo indefinido.

Forbes ha compilado una lista exhaustiva estado por estado, mostrando qué estados han aprobado el envío de beneficios de desempleo adicionales, y cuánto y cuándo saldrán, a partir del 7 de septiembre. Encuentre su estado aquí.

La mayoría de los estados aprobaron enviar $300, no $400. West Virginia, Montana, Kentucky y Vermont aprobaron el envío de cheques de $400. En muchos estados, los cheques no empezarán a emitirse hasta mediados o finales de septiembre.

Técnicamente se llama Programa de Asistencia para Salarios Perdidos de FEMA.

Esto es lo que dijo Trump en su conferencia de prensa cuando anunció que iba a extender los beneficios adicionales por desempleo:

“Estoy tomando medidas para proporcionar $400 adicionales por semana y beneficios ampliados, $400. Eso es generoso, pero queremos cuidar a nuestra gente”, dijo Trump. Indicó que la contribución del gobierno federal sería el 75% de ese total.

Noticias Telemundo con Julio Vaqueiro, 6 de agosto 2020 | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Los niños latinos son los más afectados por el COVID-19, según estudio; Estados Unidos continúa registrando más de un millón de solicitudes de desempleo cada semana; Trump firma orden ejecutiva que prohibirá a la aplicación TikTok operar en EE.UU en 45 días.

El presidente explicó por qué no aprobó $600, diciendo: “Este es el dinero que necesitan, este es el dinero que quieren, esto les da un gran incentivo para volver a trabajar”.

Trump añadió: “Hubo una dificultad con la cifra de $600, porque realmente fue un desincentivo”. Los republicanos han afirmado durante semanas que creen que $600 dólares desincentivaron a los estadounidenses de trabajar.

El presidente también afirmó que los estados podrían aportar el 25% adicional.



“Si no es así, no es así. Ese será su problema. No creo que su gente esté muy feliz”, dijo el presidente. “Tienen el dinero. Los estados tienen el dinero. Está ahí”, dijo.

El mandatario agregó que espera que el Congreso regrese para negociar más. Dijo que creía que “pasaría muy rápido por los tribunales”.

