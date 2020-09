Cheques de estímulo COVID-19: ¿El IRS cobrará impuestos sobre un segundo pago de $1,200 o más?

Si bien todavía no hay una indicación clara de cuándo los estadounidenses podrían recibir un segundo cheque de estímulo, muchos se preguntan si el IRS cobrará impueso por ese segundo pago.

Si bien aún no se han resuelto los detalles de un segundo cheque de estímulo, los cheques de estímulo no se consideraron ingresos gravables cuando se emitieron en la primera ronda, y no ha habido discusiones sobre cambiar eso para hacer que generen una carga tributaria para la segunda ronda. Por lo tanto, es poco probable que para los segundos pagos de estímulo haya que pagar un impuesto sobre ellos.

Cuando se emitió la primera ronda de pagos, el IRS aclaró que no pagarían impuestos. La página del servicio de impuestos con preguntas frecuentes sobre los controles de estímulo (denominados Pagos de impacto económico) establece:

“El pago no es un ingreso y los contribuyentes no deberán impuestos sobre él. El pago no reducirá el reembolso de un contribuyente ni aumentará la cantidad que debe cuando presente su declaración de impuestos del 2020 el próximo año. Un pago tampoco afectará los ingresos a los efectos de determinar la elegibilidad para programas de asistencia o beneficios del gobierno federal”.

Requisitos para obtener los cheques de estímulo económico del IRS en Jueves de InmigraciónVideo oficial de Noticias Telemundo. La abogada Alma Rosa Nieto, explica algunos de los requisitos para recibir esta ayuda del gobierno, entre ellos, haber declarado impuestos en el 2018 o 2019, tener un seguro social válido, o tener un estatus de residente legal. SUSCRÍBETE: http://bit.ly/1JI1uXV Noticias Este es el canal en Youtube de la división de noticias de la cadena Telemundo en los Estados Unidos. El "Noticiero Telemundo”, presentado entre semana por José Díaz-Balart -y fines de semana por Julio Vaqueiro- es el programa insignia de la división y la fuente de información más confiable de la comunidad hispana en los Estados Unidos. El programa “Enfoque con José Díaz-Balart” y los eventos especiales de la cadena, forman parte del compromiso de Telemundo para llevar a los hispanos información política y social que pueda guiarlos en los Estados Unidos. El galardonado equipo de corresponsales y colaboradores de Noticias, ofrece las últimas noticias, entrevistas con personajes claves, análisis y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. SÍGUENOS EN TWITTER: http://bit.ly/1OLjUGl DANOS LIKE EN FACEBOOK: http://on.fb.me/1VXiWwo Requisitos para obtener los cheques de estímulo económico del IRS en Jueves de Inmigración | Noticias Telemundo youtube.com/c/NoticiasTelemundo 2020-04-10T13:00:03Z

Además, como explicó AARP, el cheque de estímulo es en realidad un crédito fiscal. Eso significa que no estará sujeto a impuestos, pero tampoco “reducirá su reembolso de impuestos futuro cuando presente su declaración de impuestos el próximo año”.

El mencionado grupo afirma que el cheque de estímulo es, en efecto, un crédito fiscal reembolsable adelantado, porque está recibiendo “lo que equivale a un crédito fiscal reembolsable ahora en forma de pago de estímulo, en lugar de esperar a recibir el dinero del crédito en el 2021, cuando en realidad presente su declaración de impuestos del 2020”.

Se han propuesto cambios para la segunda ronda de cheques de estímulo, pero no ha habido discusiones sobre hacerlos sujetos a impuestos.

Aunque es posible que los segundos controles de estímulo tengan algunos cambios con respecto a la primera ronda, es poco probable que esos cambios incluyan hacer que los cheques estén sujetos a impuestos.

Según CNBC, algunos de los cambios propuestos por los demócratas de la Cámara incluyen “aumentar el dinero de los dependientes a $1,200 hasta un máximo de tres hijos”, lo que significa que las familias podrían ser elegibles para recibir hasta $6,000. También proponen eliminar los límites de edad para el pago de dependientes y ampliar la elegibilidad para incluir a los extranjeros no residentes (muchos de ellos idnocumentados que pagan impuestos).

Los republicanos también están abiertos a cambiar la segunda ronda de cheques de estímulo, con un plan propuesto, que también elimina los límites de edad para los dependientes. Su propuesta vería que los adultos recibirían $1,200 y $500 por dependientes, informó CNBC.

IRS envió por error, a miles de trabajadores extranjeros, el cheque de estímulo económicoSegún expertos en finanzas, la equivocación proviene por un error común en la presentación de impuestos, como por ejemplo estudiantes con visas F1 y J1 que realizan sus declaraciones en sistemas que están diseñados solo para residentes legales y ciudadanos. Aconsejan a quienes recibieron estos auxilios de manera errónea que no gasten el dinero, ya que hacerlo podría traer consecuencias a futuro. Suscríbete: http://uni.vi/ZSubK Infórmate: http://uni.vi/4mSc8L Dale ‘Me Gusta’ en Facebook: http://uni.vi/ZStby Síguenos en Twitter: http://uni.vi/ZStfn e Instagram: http://uni.vi/ZSuld Cada día, la información que afecta e interesa a los hispanos en Estados Unidos con nuestros presentadores: Noticiero Univision 6:30pm Jorge Ramos e Ilia Calderón Noticiero Univision Edición Nocturna Enrique Acevedo y Patricia Janiot Noticiero Univision Edición Digital Carolina Sarassa y Javier Olivares Noticiero Univision Fin de Semana Arantxa Loizaga y Félix de Bedout #Michigan #COVID19 #IRS 2020-05-02T23:59:35Z

Ambas partes apoyan otra ronda de cheques de estímulo, pero no han llegado a un consenso sobre los detalles.

En este momento, tanto los demócratas como los republicanos apoyan la emisión de una segunda ronda de cheques de estímulo, pero las conversaciones se han estancado sobre los detalles de los pagos de ayuda. Cuando las negociaciones se reanudaron esta semana, AS informó que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo: “Lo que es más importante es hacer llegar dinero a los trabajadores estadounidenses, las familias estadounidenses, los niños. Hay tremendas áreas de acuerdo, y eso es lo que deberíamos hacer de inmediato. Yo diría públicamente que estoy dispuesto a sentarme en la mesa de negociaciones con la presidenta de la Cámara (Pelosi) sin condiciones en cualquier momento”.

Así puedes identificar si el cheque de estímulo que recibiste es verdadero o falsoSi recibiste el cheque de estímulo del gobierno por correo, te enseñamos cuáles son las marcas de seguridad que debes buscar para cerciorarte de su autenticidad. Suscríbete: http://uni.vi/ZSubK Infórmate: http://uni.vi/4mSc8L Dale ‘Me Gusta’ en Facebook: http://uni.vi/ZStby Síguenos en Twitter: http://uni.vi/ZStfn e Instagram: http://uni.vi/ZSuld Cada día, la información que afecta e interesa a los hispanos en Estados Unidos con nuestros presentadores: Noticiero Univision 6:30pm Jorge Ramos e Ilia Calderón Noticiero Univision Edición Nocturna Enrique Acevedo y Patricia Janiot Noticiero Univision Edición Digital Carolina Sarassa y Javier Olivares Noticiero Univision Fin de Semana Arantxa Loizaga y Félix de Bedout #EdicionDigital #Coronavirus #Economia 2020-04-23T21:02:23Z

En un comunicado informado por ese medio, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que habló con Mnuchin por teléfono y, “lamentablemente, esta llamada telefónica dejó en claro que los demócratas y la Casa Blanca continúan teniendo serias diferencias en la comprensión de la gravedad de la situación que enfrentan las familias trabajadoras de Estados Unidos”.



En una declaración reciente a CNBC, el vicepresidente Mike Pence dijo: “Nadie quiere dar pagos directos a las familias estadounidenses más que el presidente Donald Trump. Enviamos esos cheques a familias estadounidenses. Ayudó a la gente a superar estos momentos difíciles”.

Está previsto que el Senado regrese del receso el 8 de septiembre, mientras que la Cámara de Representantes regresará el 14 de septiembre.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com