Cheques de estímulo COVID-19: ¿De cuánto serían los cheques con el proyecto “Skinny Bill”?

A medida que se acerca la fecha del 8 de septiembre, cuando los legisladores están programados para retomar sus labores en el seno del Congreso, crece la expectativa entre millones de personas y familias estadounidenses, que tienen puestas las esperanzas en la aprobación de un nuevo paquete de estímulos por el COVID-19.

Y a decir verdad, el panorama luce bastante confuso, pues aunque el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo, según informó AS.com, que puede haber progreso pronto, los menos optimistas no están tan seguros. Incluso temen que pueda tomar fuerza el llamado “Skinny Bill” (proyecto delgado), que solo ofrecería un paquete por $500,000 millones, en vez de loa $1.3 billones que la Administración Trump ha dicho respaldar ahora.

“Yo diría públicamente que estoy dispuesto a sentarme en la mesa de negociaciones con la presidenta de la Cámara sin condiciones, en cualquier momento”, dijo Mnuchin.

With millions still unemployed, particularly in communities of color, the #JobsReport is a reminder of the urgent need to enact the #HeroesAct, as the economic recovery stimulated by Congress’s early & robust investments continues to slow down. https://t.co/s6zFa8dssx

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 4, 2020