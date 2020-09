Cheques de estímulo COVID-19: Trump quiere $300,000 millones para cheques: ¿De dónde sacaría el dinero?

El presidente Trump ha estado preguntando al Congreso si podría redirigir el dinero de los fondos de ayuda para el coronavirus y usarlo para enviar fondos de cheques de estímulo a los estadounidenses, según informó el New York Post.

Trump planteó la idea en una sesión informativa en la Casa Blanca, donde se refirió a las soluciones al estancamiento entre el Congreso y los negociadores de la Casa Blanca.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, llegaron a un acuerdo sobre la financiación temporal del gobierno para evitar un cierre del gobierno el 30 de septiembre. Sin embargo, la inclusión del jefe de gabinete Mark Meadows en las negociaciones sobre un paquete de estímulo ha sido mucho menos productiva.

La idea de Trump de redirigir los fondos de ayuda para el coronavirus requeriría la aprobación del Congreso.

Según el New York Post, es probable que Trump describa el uso de dinero de préstamos comerciales no utilizado para reasignar a los estadounidenses en forma de pagos de cheques de estímulo.

Trump hizo sus comentarios sobre la reasignación en una sesión informativa en la Casa Blanca, donde acusó a los demócratas de retrasar el proceso para aprobar un proyecto de ley de cheques de estímulo, al hacer preguntas poco razonables, como querer la liberación de presos como parte de un paquete de estímulo.

“Los demócratas insisten en un rescate masivo por parte de los contribuyentes de los estados azules mal administrados”, dijo Trump. “… Cheques de estímulo para los extranjeros ilegales y la liberación masiva de los presos de la cárcel. Quieren eso como parte de su paquete de estímulo, ¿puedes creerlo?”.

Trump también reprendió a los demócratas durante la conferencia de prensa, diciendo: “Tenemos $300 mil millones listos para usar, todo lo que el Congreso tiene que hacer es decir ‘úsenlos'”.

Trump continuó diciendo que sería “apropiado” que el Congreso le permitiera usar los fondos:

“Es hora de que los demócratas comiencen a trabajar al otro lado del pasillo y pongan al pueblo estadounidense en primer lugar. Ahora, tenemos $300 mil millones en una cuenta que no usamos y estaría dispuesto a liberarlos, sujeto al Congreso, entregar ese dinero y enviárselo al pueblo estadounidense. Sería muy apropiado divulgar eso al pueblo estadounidense y todo lo que necesitamos es la aprobación“, dijo el mandatario.

Pelosi no ha mencionado la liberación de reclusos como parte del estancamiento en un paquete de estímulo, y en su lugar ha dicho que está relacionado con el financiamiento para que los gobiernos estatales y locales realicen más pruebas y proporcionen equipo de protección personal, escuelas para implementar procedimientos de control de infecciones, alimentos y asistencia de alquiler para familias y oficinas de correos de financiación suficiente para que los medicamentos y las papeletas de voto en ausencia se puedan enviar por correo a tiempo.

Al referirse a una propuesta sugerida por Meadows, Pelosi le dijo a The Hill: “No dijo nada sobre las escuelas. No dijo nada sobre acabar el virus. No dijo nada sobre las personas que están siendo desalojadas. No dijo nada sobre la inseguridad alimentaria entre millones de niños estadounidenses. No dijo nada sobre los [gobiernos] estatales y locales”.

Sobre la financiación estatal, Pelosi escribió una carta a los republicanos, en la que The Hill informó que ella dijo:

“A medida que los niños regresan a las escuelas, me preocupa mucho la negativa de los republicanos a reconocer los niveles de financiación que los expertos y científicos nos dicen que son necesarios para la reapertura segura de las escuelas. También rechazan la financiación necesaria para 14 millones de niños con hambre en Estados Unidos y rechazan la financiación a las familias de los niños para la asistencia de alquiler, cuando millones corren el riesgo de ser desalojados y sin hogar. Su desprecio por los gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales pone en peligro a los trabajadores de la salud, los socorristas y otros trabajadores de primera línea, además de los maestros”, dijo Pelosi.

Independientemente de los deseos de Trump, cualquier plan para reasignar los fondos aún requeriría la aprobación del Congreso.

Trump se ha basado en métodos de gasto poco ortodoxos antes. En 2019, Trump declaró una emergencia nacional y reasignó dinero del ejército ($600 millones del fondo de decomiso de drogas del Tesoro, $2.5 mil millones del Departamento de Defensa y el Pentágono y $3.6 millones de planes de construcción militar, informó NPR), para ayudar a financiar el muro en la frontera.

Trump también usó recientemente partes de la Ley de Asistencia de Emergencia y Alivio en Casos de Desastre Robert T. Stafford para autorizar a la Agencia Federal para el Manejo de la Emigración a distribuir suplementos de desempleo bajo el programa de Asistencia para Salarios Perdidos.

“Quieren hacer cosas que hagan imposible que cualquier economía crezca”, dijo Trump sobre los demócratas durante su conferencia de prensa.



El deseo abierto de Trump de obtener más pagos directos a los estadounidenses fue respaldado por el vicepresidente Mike Pence, quien describió a Trump como ansioso por enviar pagos directos debido a lo mucho que “ayudaron a la gente” la última vez.

“Nadie quiere dar pagos directos a las familias estadounidenses más que el presidente Donald Trump… Ayudó a la gente en este momento difícil”, dijo Pence a CNBC.

