Cheques de estímulo COVID-19: ¿Por qué se cree que 300 mil cheques estarían en la basura?

Aproximadamente 300,000 estadounidenses aún no reciben sus cheques de estímulo del coronavirus después de posiblemente confundirlos con correo basura.

El IRS anunció en mayo que enviaría por correo a casi 4 millones de estadounidenses sus pagos de impacto económico a través de tarjetas de débito prepagadas, en lugar de cheques en papel o depósito directo.

El gobierno aprobó en marzo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES) de $2 billones de dólares, que asignó hasta $1,200 en cheques de estímulo para individuos y cheques de hasta $2,400 para parejas, informó anteriormente Heavy.

Hombre que encontró un cheque de estímulo en la basura cuenta cómo logró devolverlo a su dueño"Era un veterano de guerra", Antonio Hernández, quien encontró el cheque de estímulo de otra persona, asegura estar feliz por haber podido devolverlo pues "él necesitaba ese dinero".

Pero debido a la naturaleza en la que fueron enviados, incluidos en sobres simples de Money Network Cardholder Services, cientos de miles de contribuyentes pudieron haberlos tirado por error a la basura, informó Forbes.

El citado medio encontró que 297,671 contribuyentes aún no habían activado sus tarjetas al 24 de agosto.

El personal del IRS reconoció durante una reunión reciente de profesionales de impuestos en línea que, aunque se habían enviado más de $160 millones de pagos a mediados de agosto, una parte de ellos puede haber sido confundida con basura o estafas y tirada a las canecas de basura, dijo Forbes.

Las tarjetas se utilizaron en un esfuerzo por acelerar el proceso de envío de ayuda a los estadounidenses en relación con la pandemia.

En mayo y junio, el IRS envió por correo 4 millones de tarjetas prepagadas, en un esfuerzo por acelerar el proceso de entrega de cheques de estímulo a los estadounidenses, ayuda proporcionada por la Ley CARES, según informó el Washington Post.

La Oficina del Servicio Fiscal, una parte del Departamento del Tesoro que trabaja con el IRS, determinó qué contribuyentes recibirían tarjetas, dijo el IRS en un comunicado de mayo.

Las tarjetas MetaBank permiten a las personas realizar compras en línea y en cualquier lugar minorista donde se acepte Visa, retirar efectivo de los cajeros automáticos de la red, transferir fondos a sus cuentas bancarias personales y verificar los saldos, mediante una aplicación móvil o en línea, continuó la agencia.

En julio, casi 800,000 tarjetas permanecían inactivas

Forbes informó la semana pasada que, hasta julio, aproximadamente 800,000 contribuyentes aún no habían activado sus tarjetas. El IRS le dijo al medio que el 2 de julio se enviaron cartas de seguimiento con instrucciones sobre cómo obtener los pagos.

Los avisos recordaron a las personas que activen sus tarjetas o que llamen a la agencia para solicitar reemplazos, dijo Forbes.

¿Tiraste tu ayuda de estímulo por equivocación? | Un Nuevo Día | Telemundo Si aún no has recibido tu cheque de estímulo, te decimos qué debes hacer, pues pudiste haberlo tirado a la basura por error, ya que un gran número de personas pensaron que las tarjetas de ATM de la ayuda eran propaganda.

Desde entonces, un alto funcionario del Tesoro de EE. UU. Confirmó con el citado medio que “aproximadamente el 92% de las tarjetas se han activado hasta la fecha y continúan llegando nuevas activaciones a diario”.

Esto es lo que debe hacer si cree que perdió o destruyó su tarjeta

Según el IRS, cualquier persona que crea que perdió o destruyó su tarjeta, debe llamar al servicio de atención al cliente de la agencia al 1-800-240-8100 y seleccionar la opción “Perdido / Robado”.



¿Recibiste por error un pago de estímulo económico? Sigue estos pasos para devolver el dinero Hace un par de semanas, el Servicio de Rentas Internas (IRS) procesó en tiempo récord millones de pagos de estímulo económico por el impacto del coronavirus; sin embargo, emitió varios depósitos directos y cheques por error a personas que no son contribuyentes, a privados de la libertad o fallecidos. En todos esos casos, la entidad a solicitado que el dinero sea devuelto.

La tarjeta inicial se desactivará y al usuario se le volverá a emitir una nueva tarjeta sin cargo, informó la agencia en línea. Por cada reemisión posterior, se aplicará una tarifa de $7,50.

Esta es la versión original de Heavy.com