Cheques de estímulo COVID-19: ¿Por qué los nuevos pagos están retrasados? ¿Quién tiene la culpa?

La pandemia del coronavirus ha continuado con su furia, infectando a más personas y llevando a Estados Unidos por el camino de las 200.000 muertes, una vez inimaginables, sobre las que advirtió el Dr. Fauci en marzo.

Esto también está afectando enormemente a la economía, que ha visto a miles de empresas cerrar permanentemente sus puertas y millones en desempleo. Con el programa de Asistencia para Salarios Perdidos de Trump que excluye a los estadounidenses más pobres que alguna vez estuvieron empleados (aquellos que recibieron menos de $100 por desempleo), muchos esperan que los demócratas y los republicanos puedan llegar a un acuerdo sobre los cheques de estímulo.

Sin embargo, los líderes de ambos partidos no han logrado llegar a un consenso y, en cambio, han recurrido a culparse y acusarse mutuamente de retrasar el proceso. Según informes de The Hill, algunos no esperan que se reanuden negociaciones serias hasta que el gobierno enfrente otro cierre.

Rep. Foster says WH Chief of Staff Mark Meadows is the "difficulty" in passing a new coronavirus relief package. https://t.co/RIpw7rOZho

Los demócratas dicen que Meadows es conocido por hacer explotar los acuerdos.

Lo que una vez fue una negociación política se ha convertido lentamente en una pelea personal amarga y desagradable entre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en representación de los demócratas, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows.

Pelosi se ha referido a Meadows como “cómo se llama” y describió la propuesta de los republicanos como “muy deficiente” y Meadows ha calificado las solicitudes de Pelosi como “una lista de deseos partidistas” que no se basa en “necesidades reales”. Más recientemente, llamó a Pelosi por asistir a una cita en el salón sin una máscara a pesar de las reglas que exigen el cierre de los salones; Pelosi calificó ese hecho como algo orquestado.

From the start, President Trump has denied the facts about how to best fight the coronavirus. Now, he wants Americans to put loyalty to him ahead of the health of their children, parents, and siblings. #DeadlineWH pic.twitter.com/Ifc0blPrNf

Cuando Meadows apareció en la Casa Blanca el 22 de agosto para una reunión improvisada con Pelosi, se negó a verla. Un miembro del personal mencionó conflictos de programación y el hecho de que Meadows no había concertado una cita, informó The Hill.

Demócratas, como el representante Bill Foster, culpan a Meadows por la ruptura de la comunicación, señalando que las negociaciones fueron mucho más exitosas cuando se llevaron a cabo entre Pelosi y Mnuchin. “Serví con él durante muchos años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y fue una espina clavada en el costado de Paul Ryan y de todos los que intentaron lidiar con él”, dijo Foster durante una entrevista en MSNBC. “Se negó a negociar por una cuestión de principios ideológicos, por lo que no me sorprende personalmente que pudiéramos llegar a un compromiso cuando eran Pelosi y Mnuchin… pero hemos fallado cuando agregas a Mark Meadows a la mezcla”

El también representante demócrata Gerry Connolly estuvo de acuerdo. “Cerrar tratos no es el punto fuerte de Mark Meadows. Todo su historial es: explotarlos”, dijo Connolly a The Hill. “Si se pregunta cuál es la diferencia entre abril y mayo, cuando logramos un gran consenso bipartidista, y hoy, la variable es Mark Meadows”.

Speaker Pelosi and Democrats: if you really want to help Americans, how about passing relief for small businesses and unemployment assistance ALONG with postal funding?

We agree on these. There’s NO reason not to deliver relief for Americans right now.

— Mark Meadows (@MarkMeadows) August 22, 2020