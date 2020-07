Arrivederci Maestro! ¿De qué murió el legendario compositor italiano Ennio Morricone?

Ennio Morricone, el inigualable compositor italiano ganador de dos premios Oscar, con más de 500 partituras para el cine y la televisión, murió a los 91 años.

Morricone murió en una clínica en Roma el 6 de julio después de una caída, confirmó su abogado Giorgio Asumma.

El icónico repertorio de trabajo de Morricone incluye “Once Upon a Time in the West”, la música de “The Good, the Bad and the Ugly”, “The Mission”, y una historia de amor, homenaje al cine inolvidable como “Cinema Paradiso”, además de programas de televisión como “The Simpsons” y “The Sopranos”.

I remember watching Cinema Paradiso first time. The story, the light. Oh but music, music was everything. Thank you Ennio Morricone for all the gifts and love.pic.twitter.com/l66us7AadG — Vlada Mars (@VladaMars) July 6, 2020

Esto es lo que necesita saber:

Morricone dejó un sentido mensaje antes de morir: “No quiero molestar a nadie”

Como reporta el diario italiano La Repubblica el gran compositor dejó a su abogado un texto para ser revelado después de su muerte, un escrito sentido y lleno de ternura.

“Solo hay una razón que me impulsa a saludar a todos así y a celebrar un funeral en forma privada pues no quiero molestar a nadie”. Esta es la razón fue la que empujó a Ennio Morricone a querer mantener su muerte de la forma más confidencial posible. El gran compositor, que murió alrededor de las 2:20 de la madrugada del lunes quiso dejar su obituario en blanco y negro.

Estas palabras conmovedoras fueron enunciadas por su abogado y amigo de la familia Giorgio Assumma los periodistas que abarrotan la entrada del Campus Biomédico, donde Morricone había sido hospitalizado después de una fractura del fémur y donde murió a la edad de 91 años.

“Yo Ennio Morricone estoy muerto”, este es el comienzo del texto que, como explicó Assumma, fue encontrado por la familia y escrito por el Maestro antes de la caída que habría llevado a su muerte. “Lo anuncio de esta manera, a todos los amigos que han estado cerca de mí y también a los que están un poco lejos, a quienes saludo con gran afecto. Imposible nombrarlos a todos”. Luego repasa solo algunos de los amigos más cercanos, incluido “Peppuccio”, como llamó a Giuseppe Tornatore, director de la cinta “Cinema Paradiso”, los nombres de sus hermanas y su hijos: “Espero que entiendan cuánto los amé”. Las últimas y más conmovedoras líneas de su despedida son para su gran amor María, su esposa, su compañera de toda la vida. “Te renuevo el extraordinario amor que nos ha mantenido unidos y que lamento abandonar. – concluye el Maestro -. Para ti la despedida más dolorosa”.

La cámara funeraria, en el piso-2 del campus Biomédici está completamente fuera de límites. Nadie puede acercarse, ni siquiera para traer flores, y aún estaría prohibido debido a las limitaciones impuestas por Covid. El respeto por el Maestro que ha marcado generaciones con sus memorables bandas sonoras es máximo.

El maestro Ennio Morricone había sido hospitalizado en el campus biomédico hace aproximadamente un mes, después de una caída debido a un fallo debido a un trastorno respiratorio que le había provocado la ruptura del fémur. Operado de inmediato, el Maestro fue hospitalizado en medicina interna, donde murió por complicaciones respiratorias.

El médico primario de ortopedia y profesor titular en el campus biomédico de la Universidad de Roma, Vincenzo Denaro, también amigo de la familia del gran compositor, explicó los últimos días de Morricone a los periodistas frente a la entrada del Policlínico de Trigoria: “Estuvo claro y presente hasta el final, hablé con él ayer por la mañana, continúa el médico, esperaba su muerte y planeó su funeral en detalle, no quería publicidad”. En 2015, el Maestro ya se había fracturado la pierna, “una fractura importante” esta vez por causas traumáticas.

“Sucedió el 7 de agosto de 2015 y a principios de septiembre tuvo un concierto importante en la Arena de Verona, explica el profesor, me pidió que lo operara para poder estar en condiciones de dirigir el concierto. Esto muestra la gran fuerza de espíritu y grandeza de Morricone, un hombre que trajo prestigio a nuestra tierra”.

El prolífico compositor fue nominado al Oscar seis veces

Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro #EnnioMorricone. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema pic.twitter.com/SNGmJjfJ2H — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) July 6, 2020

Morricone nació en Roma en 1928, hijo de un trompetista profesional. La trompeta fue su primer instrumento. A partir de los seis años, comenzaría a escribir sus propias composiciones.

En el momento de su muerte, Morricone tenía seis nominaciones al Oscar a su nombre, y el gran volumen de su trabajo, un “estimado de 500 partituras para películas y televisión”, lo convirtió en uno de los compositores más prolíficos en la historia del cine occidental.

Ennio Morricone has died aged 91. Here he is conducting Gabriel’s oboe from The Mission at a concert in the Vatican, November 2016. #EnnioMorriconeRIP pic.twitter.com/jSeSYalyBO — Christopher Lamb (@ctrlamb) July 6, 2020

Ganó dos Oscar, por Lifetime Achievement en 2007, y un Oscar a la Mejor Banda sonora original en 2016 por ‘The Hateful Eight’ de Quentin Tarantino. Al recibir el honor en 2016, dijo en su discurso: “No hay buena música sin una gran película que lo inspira”.

El compositor recibió una formación clásica, estudió en el Conservatorio de Santa Cecilia con Goffredo Petrassi desde los 12 años. “Insistió en orquestar personalmente cada nota de sus partituras … el sonido que logró fue a menudo único e innovador, como en las partituras occidentales que presentaban silbidos, campanas, guitarras eléctricas, voces soprano sin palabras y coros completos”, repota Variety.

Algunos de los directores con los que trabajó en películas incluyeron a Martin Scorcese, Francis Ford Coppola, Terence Malick, Roman Polanski y Brian de Palma.

Variety informó que Morricone solo hablaba italiano y prefería trabajar en Roma. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo en Twitter: “Siempre recordaremos, con infinita gratitud, el genio artístico del Maestro #EnnioMorricone. Nos hizo soñar, sentirnos emocionados, reflexionar, escribir notas memorables que permanecerán indelebles en la historia de la música y el cine”.

El compositor de cine Hans Zimmer rindió homenaje a Morricone, diciendo que estaba “devastado … Ennio era un ícono y los íconos simplemente no desaparecen, los íconos son para siempre … su música siempre fue sobresaliente, y con gran fortaleza emocional y gran pensamiento intelectual”.

La banda sonora de “El bueno, el malo y el feo” es reconocida mundialmente

Ennio Morricone, Italian composer who wrote ‘ah-ee-ah-ee-ah’ theme of ‘The Good, the Bad and the Ugly,’ dies at 91 https://t.co/2A2UzG1eyZ — The Washington Post (@washingtonpost) July 6, 2020

El tema del “aullido de coyote” de la película del “Spaghetti Western” de 1966, “El bueno, el malo y el feo” es instantáneamente reconocible.

1967 was a brilliant year for albums. But this wins the biscuit. With Music by Ennio Morricone, Hugo Montenegro rides out on to the plains and lashes your listening party ears back into some form of self respect. You only have one set of ears. Listen https://t.co/K0xHHsFjBA — RW Hedges (@RwHedges) July 6, 2020

La película fue dirigida por el fallecido director de cine italiano Sergio Leone, con quien Morricone fue a la escuela cuando era niño, según Sky News.

Trabajando nuevamente en 1969 con Leone en “Once Upon A Time In The West”, Morricone “creó algunas notas simples sobre la armónica, que se asociaron instantáneamente con la película”.

Su paleta musical para colaboraciones con Leone abarcaba “una sinfonía extraña y distintiva de instrumentos como guitarras de surf, arpas de mandíbula, disparos, grietas de látigo y silbidos fantasmales. El resultado fue extraño y absolutamente asombroso”.

La controversia rodeó su trabajo con Quentin Tarantino

«Qualcuno dice Schubert, qualcun’altro Beethoven, qualcuno invece Bach. Per me no, è lui, è Ennio Morricone: lui è il mio compositore preferito» – Quentin Tarantino.

Addio, Maestro. pic.twitter.com/L92M9XeOE7 — Rub (@TheRub14) July 6, 2020

En 2018, Morricone amenazó con demandar a Playboy Alemania después de que publicaron comentarios despectivos de una entrevista con Morricone sobre Quentin Tarantino y los Premios de la Academia. Morricone afirmó que nunca hizo los comentarios.

Variety informó que Morricone “contribuyó con la partitura original de” The Hateful Eight “de Quentin Tarantino en 2015 después de haber hecho algunos comentarios anteriores sobre no estar contento con la forma en que su música, originalmente compuesta para otras películas, se había utilizado en películas anteriores de Tarantino”.

Tarantino utilizó la música de Morricone en sus películas “Kill Bill”, “Inglourious Bastards” y “Django Unchained”.

A Morricone le sobreviven su esposa Maria Travia y sus cuatro hijos, pero su espíritu siempre permanecerá vivo en su maravilloso legado musical. Arrivederci Maestro!

Ennio Morricone’s Cinema Paradiso is one of the best film scores ever produced if not the best. Today you left us, but your art is immortal and no one can take it away. Grazie Maestro 🎼 pic.twitter.com/BEWKcOfqUI — FilmsMap (@FilmsMap) July 6, 2020

Aquí el original de Heavy.com escrito por Rosel Labone de algunos de los apartes de este texto.