Kanye West tuitea que su esposa Kim trató de ‘encerrarme con un médico’

El rapero Kanye West, que celebró un emotivo e inusual mitin de campaña en Carolina del Sur el 19 de julio, ha publicado una serie de tuits afirmando que su esposa, Kim Kardashian West, “trató de traer a un médico para encerrarme”.

“Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película “Get Out” porque lloré sobre salvar la vida de mis hijas ayer”, escribió West el 20 de julio. En otro tweet, escribió: “Todo el mundo sabe que la película es sobre mí”.

Añadió: “Si me encierran como Mandela, ya sabrán por qué”. Agregó: “Kriss no juegues conmigo y no permito que tú y ese calmye esten alrededor de mis hijos Ustedes intentaron encerrarme”. También publicó capturas de pantalla que muestran que había buscado en Google a las actrices Jennifer Lawrence y Halle Berry.



“Kriss y Kim llámenme ahora”, escribió en otro tuit. “NBC encerró a Bill Cosby”, escribió en otro tuit. Y en otro, “Amo a mi esposa Mi familia debe vivir a mi lado Ya no depende de E o NBC”. Agregó: “Todo el mundo sabe que la película “Get Out” es sobre mí”.



También publicó una captura de pantalla de un mensaje de texto que parece haberle escrito a su suegra, Kris Jenner, quien al parecer estar evitando sus llamadas. “Es Ye. Lista para hablar ahora. O todavía estás evitando mis llamadas”, dijo el mensaje.

Kanye también habló de Anna Wintour de la revista Vogue en otro post, escribiendo: Anna Wintour siempre me mostró amor, pero cuando le dije que me iba con GAP me miró como si estuviera loco y luego regresó besándome el trasero.



Esto es lo que necesitas saber:

Incredible!

At his first campaign event, @kanyewest shares that when @KimKardashian got pregnant with their first child, North, he wanted an abortion at first.

Says Kanye: “She brought North into the world, even when I didn’t want to. She stood up and protected that child”! pic.twitter.com/RN0hHvBIUj

— Lila Rose (@LilaGraceRose) July 19, 2020