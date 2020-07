[VIDEO] Kanye West dijo que Harriet Tubman ‘nunca libero esclavos’ durante primer rally de campaña

Kanye West organizó su primer rally de campaña presidencial el domingo. Fue un mitin emocional donde lloró mientras hablaba de cómo casi había alentado el aborto de su hija. También habló de Harriet Tubman y afirmó que “nunca liberó a los esclavos”. Sigue leyendo para ver ese video y leer más información sobre lo que sucedió.

Durante la manifestación, West dijo a la multitud que “Bueno, Harriet Tubman nunca liberó a los esclavos, hizo que los esclavos fueran a trabajar para otros blancos”. Algunos en la multitud se escucharon protestar en respuesta, aunque es difícil saber exactamente lo que están diciendo. Aquí hay un video de ese momento.

Kanye West at his “campaign rally” in South Carolina: “Harriet Tubman never actually freed the slaves, she just had them work for other white people.” Loud groans from the audience, “come on man” can be heard pic.twitter.com/Q9g92UvZ27 — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 19, 2020

En Twitter, alguien escribió que inmediatamente se fue después de esa declaración. El usuario de Twitter “Toe Knee” escribió: “Kanye dijo esto y me fui inmediatamente. Fui a reírme y me dieron una carcajada. Pero cuando paso a ser irrespetuoso, hasta ahí llego para mí.

Kanye said this and I left immediately. I went for a laugh and I got one. But when it got disrespectful for me it was over. pic.twitter.com/nNqjUp03mu — Toe Knee (@toekneerlynos) July 19, 2020



Justo después de que West hizo la declaración, se escucha a la persona que grabó el video decir que se están “saliendo ahora mismo”.

West más tarde volvió a abordar el tema de Tubman. Puedes verla en el segundo video a continuación a los 39 segundos.

no idea what’s going on here, but he tells us that Jesus loves everyone, He doesn’t discriminate. Kanye then clarifies his Harriet Tubman comments before telling us about his Adidas deal renegotiations pic.twitter.com/DctMGnVapO — maxbodach (@maxbodach) July 19, 2020

West dijo: “Lo que sucede con Harriet Tubman es… Estoy harto de que esta iconografía negra sea utilizada por organizaciones blancas para que la miremos y digamos: ‘Esto es quién somos‘’

Luego habló de una marca comercial que compartió con Adidas, y habló de cómo Adidas va a poseer menos de ella en el futuro.

En Twitter, John Romant escribió: “Se refería a que ella liberó a los esclavos pero en manos de otro dueño, el gobierno. Estoy seguro de que eso es lo que estaba tratando de decir. Saben cómo habla Kanye, así que ¿por qué fastidiarlo por decir la verdad?

Cheryl, una usuario de Twitter respondió: “JFC ahora tenemos a personas aclarando lo que Kanye quiso decir…”

JFC now we have people telling us what Kanye meant. In other words. We have Grifter Trump saying 💩 and people telling us wtf he meant. You expect America to elect another idiot so you all can tell us what he meant. #NoThanks — ❄️❄️Cheryl❄️❄️ (@SeabreezeCheryl) July 19, 2020

Este solo fue uno de los muchos momentos que se volvieron virales durante el mitin de la campaña de West. También habló de cómo su madre le había salvado la vida cuando ella decidió no abortarlo como su padre se lo pidió. Luego habló de cómo “casi maté a mi hija” mientras lloraba, diciendo que había considerado alentar a Kim Kardashian a abortar a su primera hija.

Speaking about abortion, Kanye West becomes emotional. This is his first Presidential campaign event, happening now in SC. He indicated opposition to emergency contraceptives, saying “No more Plan B. Plan A.” pic.twitter.com/1J2O3EUtWp — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) July 19, 2020

West más tarde dijo que aunque no quería ilegalizar el aborto, quería encontrar otras maneras de alentar a la gente a no someterse a ellos.

En cuanto al comentario de Tubman, Twitter tuvo muchas reacciones. Aquí hay algunos tuits que se compartieron sobre el tema.

Kanye West just said Harriet Tubman never actually freed slaves, she had them work for other white people. The crowd got quiet. pic.twitter.com/4HW7Se4875 — NigelDPresents (@NigelDPresents) July 19, 2020

Harriet Tubman as soon as Kanye West steps foot in heaven.. pic.twitter.com/UrqYec1tmd — CityGirlLih💕 (@ArieticalLih) July 19, 2020

West habló de una amplia gama de temas durante su mitin. Habló de cómo una vez estuvo adicto a Percocet después de que le recetaron el medicamento tras someterse a una cirugía plástica. También le dijo a la multitud que no ven el “verdadero poder” detrás de las celebridades, y que las celebridades en realidad no tienen tanto poder en absoluto.

También habló mucho de su fe cristiana, diciendo: “Todos somos iguales ante los ojos de Dios. a veces las personas son controladas por demonios a veces las personas están controladas por el ambiente en el que se encuentran, pero todos somos hijos de Dios”.

Dijo esto tan pronto dijo el nombre de Jesús en voz alta: “El me elevó”.

West también habló sobre cómo estar en el escenario y abordar los temas sobre los que habló estaba poniendo su vida en peligro. Llevaba lo que parecía ser un chaleco antibalas, y permitió que algunas personas se pararan cerca a él y expresaran sus preocupaciones o desacuerdos.

¿Quién fue Harriet Tubman?

Harriet Tubman fue una reconocida abolicionista y activista de derechos civiles afroamericana del siglo XIX. Tras escapar la esclavitud ayudo a cientos de hombres, mujeres y niños a huir las garras de este sistema tiránico y deplorable. Fue “conductora” importante de una red clandestina llamada “ferrocarril subterráneo”. Tal como lo describe su biografía en MujeresNotables “este grupo de abolicionistas, cuáqueros y hombres blancos y negros, había establecido una serie de casas, graneros, cuevas y escondrijos para que los esclavos fugitivos los utilizaran en su huida al norte y a la libertad”.

Según Smithsonian “realizó diecinueve viajes (de los que se tenga conocimiento) para sacar esclavos del sur del país, y se decía que nunca perdió a ninguno”. Tubman fue pieza clave durante la Guerra Civil al convertirse en jefe de una red de espionaje para el Ejército de la Unión. History.com señala que “proporcionó inteligencia crucial a los comandantes de la Unión sobre las rutas y tropas del Ejército Confederado y ayudó a liberar a negros esclavos para formar regimientos de la Unión Negra”.

Sus contribuciones a la liberación negra son notables y su legado se conmemora alrededor del país con estatuas, murales y museos. En 2016, el Tesoro de los Estados Unidos anunció que la imagen de Tubman reemplazará a la del expresidente y esclavista Andrew Jackson en el billete de veinte dólares.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com