Muerte del congresista John Lewis entristece a toda la nación. ¿Cómo murió?

La causa de la muerte de John Lewis fue el cáncer de páncreas, según su familia. Su familia no ha hecho ninguna mención al coronavirus; no hay razón para creer que el coronavirus jugó un factor en su muerte.

Lewis tenía 80 años en el momento de su muerte. Esta es la declaración que su familia dio sobre su fallecimiento:

“Es con dolor inconsolable y tristeza perdurable que anunciamos el fallecimiento del representante estadounidense John Lewis. Fue honrado y respetado como la conciencia del Congreso de los Estados Unidos y un icono de la historia estadounidense, pero nosotros lo conocíamos como un padre y hermano amoroso. Fue un campeón incondicional en la lucha en marcha por el respeto por la dignidad y el valor de todo ser humano. Dedicó toda su vida al activismo no violento y fue un defensor franco en la lucha por la igualdad de justicia en Estados Unidos.

Esto es lo que necesitas saber:

Lewis era conocido como ‘La Conciencia del Congreso’ por sus colegas políticos

Lewis, un veterano líder de los derechos civiles que se hizo famoso por su papel en la famosa marcha en Selma, Alabama, fue conocido como la “conciencia del Congreso” por sus colegas, según su obituario en The New York Times. En los últimos meses, Lewis aplaudió las protestas pacíficas que surgieron después de la muerte de George Floyd.

Dijo en una entrevista que ver el video de la muerte de Floyd “fue tan doloroso, que me hizo llorar”. Continuó: “La gente ahora entiende de qué se trataba la lucha. Es otro paso por un camino muy, muy largo hacia la libertad, la justicia para toda la humanidad”.

Lewis fue diagnosticado con cáncer en estadio IV en diciembre; Dijo sentirse ‘esperanzado’ en junio

John Lewis was a giant among men. A Civil Rights Icon, an indefatigable champion for justice, and a hell raiser known for making ‘good trouble.’ In mourning his passing, let us aspire to build the nation that Congressman Lewis believed it could be. May he Rest In Peace. pic.twitter.com/sDJ169T9bE — Julián Castro (@JulianCastro) July 18, 2020

Lewis libró una batalla pública con el cáncer desde que le diagnosticaron cáncer de páncreas en estadio IV en diciembre. Cuando anunció por primera vez su enfermedad, dio una declaración que decía en parte: “He estado en algún tipo de lucha —por la libertad, la igualdad, los derechos humanos básicos— durante casi toda mi vida. Nunca me he enfrentado a una pelea como la que tengo ahora.

Lewis estaba en su decimoséptimo mandato en el Congreso en el momento. El congresista de largo tiempo y líder de los derechos civiles habló francamente sobre su tratamiento con Gayle King en una entrevista para CBS en junio, indicando que tenía razones para ser optimista sobre la recuperación.

Dijo en parte: “Tengo un médico y una enfermera maravillosos, y todos me cuidan bien. Estoy esperanzadao y muy optimista”.

