¿Qué ver en TV? – Domingo 07 de junio

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Sal y Pimienta” y de las películas “The Day After Tomorrow” y “Journey to the Center of the Earth”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “American Ninja Warrior” y las películas “XXX”, “Chinese Zodiac”, “Ben Hur” y “Set Up”.

American Ninja Warrior

Telemundo transmitirá “American Ninja Warrior”, el fenómeno competitivo en el que diversos atletas se disputan un millón de dólares en una de las competencias más rigurosas en la historia de televisión.

“American Ninja Warrior” se transmite a las 4:00 PM, Hora del Este, por Telemundo.

Sal y Pimienta

El show de Univision que es conducido por Jomari Goyso y Lourdes Stephen, contará con una transmisión impactante hoy a las 10:30 PM, Hora del Este.

En la edición de este domingo, Alejandra Espinoza brindará una reveladora entrevista en donde habla sobre la lucha de su hermana tras dar positivo a una prueba de COVID-19. Además, Pablo Montero conversó en exclusiva con Jomari Goyso y confesó que se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su faceta personal, puesto que está plenamente enamorado de una jovencita, cuya identidad revelará en la entrevista.

“Sal y Pimienta” es transmitido todos los domingos a las 10:30 PM, por Univision.

Journey to the Center of the Earth

La película protagonizada por Ricky Schroder, será transmitida por Univision a las 12:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Versión para televisión de la novela de Julio Verne del mismo título. A finales de 1870, una mujer contrata a un antropólogo aventurero para buscar a su esposo que ha desaparecido al intentar encontrar el centro de la Tierra. La aventura comienza entonces.”

Viaje al centro de la tierra – Trailer EspañolJourney To The Center Of The Earth 3D. Con Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem. 2008-07-02T15:32:07Z

The Day After Tomorrow

La película protagonizada por Dennis Quaid, será transmitida por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Las investigaciones del climatólogo Jack Hall indican que el calentamiento global podría desencadenar un repentino y catastrófico cambio climático de la Tierra. Hall advierte a los dirigentes políticos de la necesidad de adoptar inmediatamente medidas para evitarlo, pero sus advertencias llegan demasiado tarde: una serie de anómalos fenómenos climáticos empiezan a producirse en distintas partes del globo. El calentamiento global ha puesto el planeta al borde de una nueva era glacial. Mientras Jack advierte a la Casa Blanca del inminente cambio climático, su hijo Sam y sus amigos se encuentran atrapados en Nueva York, a donde han ido para participar en un concurso académico entre institutos.”

The Day After Tomorrow – Official® Trailer [HD]Release Date: May 28, 2004 As Paleoclimatologist named Jack Hall (Dennis Quaid) was in Antartica, he discovers that a huge ice sheet has been sheared off. But what he did not know is that this event would trigger a massive climate shift that would effect the world population. Meanwhile, his son, Sam (Jake Gyllenhaal) was with friends in New York to attend an event. There they discover that it has been raining non-stop for the past 3 weeks, and after a series of weather related disasters that occurred over the world. Everybody soon realizes that the world is going to enter a new ice age, as the rest of the world population tries to evacuate to the warm climates of the south. Jack makes a daring attempt to rescue his son and his friends who are stuck in New York, who have to survive not only a massive wave, but freezing cold temperatures that could possibly kill them. Cast: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. Sanders, Sela Ward, Ian Holm, Austin Nichols Studio: 20th Century Fox Director: Roland Emmerich Screenwriter: Roland Emmerich, Jeffrey Nachmanoff Genre: Action, Adventure, Drama Official Website: http://www.dayaftertomorrow.dk 2013-06-22T18:36:45Z

XXX

La película protagonizada por Vin Diesel, será transmitida por Telemundo a las 11:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Xander Cage es xXx. Se gana la vida comerciando con vídeos de sus escalofriantes y disparatadas hazañas, como tirarse en paracaídas desde un coche robado mientras cae por un precipicio de 250 metros. Tras su enésimo enredo con la ley, su mundo está a punto de dar el mayor giro de su vida. Augustus Gibbons, un agente veterano de la ANS (Agencia General de Seguridad), se enfrenta a una desesperada situación en Praga, donde sus operativos secretos han sido aniquilados por una banda de matones que se denominan a sí mismos Anarquía 99, encabezados por el brutal comandante de la extinta URSS, Yorgi, y su bella amiga Yelena. Gibbons necesita una nueva raza de agente que se traslade a la capital checa, pase desapercibido y juegue con las mismas reglas que Anarquía 99 para detenerles. Y Xander es un perfecto candidato, si bien peculiar y completamente involuntario. Gibbons echará mano de todos los medios posibles para demostrar que Xander es el hombre perfecto para esa misión. Gibbons tiene la teoría de que cualquier hombre puede cambiar, por muy perdido que esté, si tiene el talento de X, y, por eso, Xander se ve forzado a adquirir una nueva ocupación y una revisada identidad adecuada a ella: agente Xander Cage, nombre código: xXx.”

xXx 3: Reactivated (2017) Nuevo Tráiler Oficial #2 Español LatinoxXx 3: Reactivated (2017) Nuevo Tráiler Oficial #2 Español Latino 20 de enero de 2017 Xander Cage (Vin Diesel), alias XXX, es un rebelde amante de los deportes extremos que adora romper las normas, y que colabora como agente encubierto del gobierno participando en numerosos episodios de riesgo. Tras un fatídico incidente, motivo por el cual todos le dan por muerto, Cage sale de su exilio auto impuesto y vuelve a la acción de incógnito, acompañado de su agente instructor Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson). En esta ocasión, Cage le seguirá la pista a Xiang (Donnie Yen), un autoritario y peligroso guerrero. Envuelto en una letal conspiración que parece apuntar a las más altas esferas de gobierno del mundo, su aventura será una carrera a contrarreloj para intentar recuperar a toda costa un arma siniestra y al parecer imparable, conocida como La Caja de Pandora. Para ello, XXX reclutará a todo un nuevo equipo de aventureros y adictos a la adrenalina. ¡ Subscribete ya para ver los nuevos y mejores trailers, extractos de pelis y mas videos en exclusividad ! 2016-11-02T02:30:15Z

Chinese Zodiac

La película protagonizada por Jackie Chan será transmitida por Telemundo a la 1:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Asian Hawk lidera un grupo de mercenarios para recuperar las cabezas de bronce de los 12 animales del Zodiaco Chino, saqueadas del Viejo Palacio de Verano por extranjeros en los años 1800. Ayudado por un estudiante chino y una dama parisina, Hawk no se detendrá ante nada para cumplir su misión.”

Chinese Zodiac Trailer Jackie Chan Españolhttp://www.vaocine.com Las mejores peliculas aqui. 2012-10-21T16:24:48Z

Ben Hur

La película protagonizada por Charlton Heston, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Antigua Roma, bajo el reinado de los emperadores Augusto y Tiberio (s. I d.C.). Judá Ben-Hur (Charlton Heston), hijo de una familia noble de Jerusalén, y Mesala (Stephen Boyd), tribuno romano que dirige los ejércitos de ocupación, son dos antiguos amigos, pero un accidente involuntario los convierte en enemigos irreconciliables: Ben-Hur es acusado de atentar contra la vida del nuevo gobernador romano, y Mesala lo encarcela a él y a su familia. Mientras Ben-Hur es trasladado a galeras para cumplir su condena, un hombre llamado Jesús de Nazaret se apiada de él y le da de beber. En galeras conocerá al comandante de la nave (Jack Hawkins) y más tarde a un jeque árabe (Hugh Griffith) que participa con sus magníficos caballos en carreras de cuadrigas.”

Ben-Hur (2016) – Tráiler EspañolEstrenos Cinema – http://www.estrenoscinema.es Este vídeo es propiedad de la productora y distribuidora, su publicación es para dar a conocer la película. 2016-04-25T16:19:10Z

Set Up

La película protagonizada por 50 Cent y Bruce Willis, será transmitida por Telemundo a las 9:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un grupo de amigos planea con éxito el robo de unos diamantes, pero no cuentan con que uno de ellos los traicionará. Sonny (50 Cent), uno de los supervivientes, no descansará hasta vengarse de quien le traicionó. Mientras tanto, la mafia, encabezada por el señor Biggs (Bruce Willis), aparece en escena, reclamando el control sobre la ciudad.”

Setup – Tráiler españolTodo el cine en http://cinemaadhoc.info Idioma del tráiler: castellano Director: Mike Gunther Intérpretes: Bruce Willis, Ryan Phillippe, Curtis '50 Cent' Jackson, Jenna Dewan, James Remar Fecha de estreno en España: 7 de febrero 2014-01-31T16:30:52Z

