Héctor Sandarti regresa a la televisión: ¿Cuándo y dónde?

Hoy fue un día triste. Hoy fue mi último día en @unnuevodia. Pero también fue el día en que más muestras de amor, admiración y apoyo he recibido en mi vida. Gracias @telemundo, fue un honor formar parte de esa gran familia!! Y gracias a todos mis fans por siempre estar conmigo, los quiero mucho!!! Y recuerden… mañana es un nuevo día!! 💙 . #Sandarti