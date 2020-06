Yolanda Andrade confirma que Cristian Castro “ahorcó, pateó y le pegó” a Verónica Castro

Yolanda Andrade, quien fuera amiga cercana de Verónica Castro por varios años, volvió a causar revuelo con sus declaraciones. Esta vez, la controversial animadora mexicana habló de nuevo sobre la presunta relación lésbica que afirma haber sostenido por varios años con la reina de las telenovelas, y mencionó un episodio que habría ocurrido cuando era pareja, según ella, de la chaparrita consentida.

La conductora habló con el programa de televisión argentino “El run run del espectáculo”, y allí reveló que Cristian Castro golpeó salvajemente a su propia madre.

“Mi relación con Cristian terminó cuando Cristian golpeó a su mamá”, dijo Andrade.

“Eso fue muy fuerte y doloroso. Nosotros convivíamos de vez en cuando, ellos hablaban mucho por teléfono, y un día, ella estaba terminando el programa y me dijo que iba a casa de su mamá, porque Cristian estaba peleando con la mamá. Y estaba ahí también su esposa, Valeria (Liberman), que estaba embarazada, y le dije a Verónica,¿para qué vas, si tu mamá y Cristian se entienden muy bien, para que vas y te metes al pleito?”.

La presentadora de televisión agregó: “Después ella me habló y me dijo: ‘Cristian me pegó’. La llevé al hospital. Llegamos al hospital y dijo que nos habían asaltado”.

Andrade mencionó que la protagonista de la telenovela “Los ricos también lloran” trató hasta el final de no involucrar el nombre del intérprete de “Azul” diciendo “mentira tras mentira en el hospital”.

“Ella obviamente estaba muy golpeada, del cuello, porque la ahorcó y la pateó en la cadera y estaba muy mal Verónica. El doctor le dijo: ¿quién fue? y yo le dije: ‘dile al doctor la verdad. No me metas en este lío, porque no sé que contestar. Pueden agarrar a alguien inocente que no se lo merecen”.

La conductora le dijo al citado programa argentino que cuando el médico vio los resultados y las radiografías le preguntó a la actriz quién le hizo eso y “ella dijo: mi hijo”.



Yolanda aprovechó el show para decir que la golpiza que Cristian le dio a su mamá no tuvo nada que ver con su presunta relación lésbica. “Los golpes que le dio este personaje, no fue por mi culpa, ni porque se enteró de nuestra relación”, concluyó.

El programa mexicano De Primera Mano, retomó las declaraciones de Andrade, y allí el conductor Gustavo Adolfo Infante aseguró que la razón por la que Verónica Castro no le habla es porque en su momento él hizo públicas esas mismas denuncias.



“Eso ocurrió en abril del 2008 y Verónica estaba peleando con Valeria Liberman, la entonces esposa de Cristian y él la cacheteó y le dijo: ‘con mi mujer no te metas'”.

Hasta el momento ni Verónica Castro ni Cristian Castro se han referido a las nuevas acusaciones de Yolanda Andrade.