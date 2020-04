Murió Harold Reid: ¿cómo murió el famoso cantante?

El cantante y miembro del Salón de la Fama de la Música, Harold Reid, falleció a la edad de 80 años. Reid, quien se hizo famoso como vocalista del grupo ganador del premio Grammy, “The Statler Brothers”, murió después de una larga batalla contra la insuficiencia renal, según informó ABC News.

El cantante falleció en Staunton, Virginia, el viernes 24 de abril, de acuerdo por lo reportdo por el sobrino de Reid, Debo Reid. El músico nació el 21 de agosto de 1939 en Staunton.

En un comunicado a ABC News, Debo Reid dijo: “Deja a una familia numerosa y amorosa y millones de fanáticos que recuerdan sus travesuras en el escenario y la televisión, con sonrisas y aprecian su música que vivirá por los siglos”.

Los hermanos Statler ganaron varios premios Grammy y fueron incluidos en dos diferentes salones de la fama y estaban integrados por cuatro miembros, Harold Reid, Phil Balsley, Joe McDorman y Lew DeWitt. El cuarteto originalmente cantaba música gospel. El nombre original del grupo era el Cuarteto de cuatro estrellas, y luego, The Kingsman. El cantante principal del grupo, McDorman, renunció y fue reemplazado por el hermano menor de Reid, Don Reid.

El grupo luego cambió su nombre de The Kingsman a The Statler Brothers. En 1964, comenzaron a cantar copias de seguridad para la leyenda de la música country Johnny Cash, lo que hicieron durante más de ocho años.

So sad to learn of the passing of Harold Reid 😔 The Statler Bros were part of the sound track of my youth. In the beginning of my touring career, they took a chance on me and invited me to open up a whole bunch of shows & I was also a regular on their tv show. RIP ‘Lester’ — linda davis (@lindadavismusic) April 25, 2020

El grupo de música country tuvo múltiples éxitos, incluyendo “Flowers on the Wall”, “Bed of Rose’s” y “Hello Mary Lou”. Los Statler Brothers también ganaron tres premios Grammy, y fueron incluidos en el Salón de la Fama de la Música Gospel en 2007 y en el Salón de la Fama de la Música Country en 2008.

Los hermanos Statler permanecieron juntos hasta 2002, cuando el grupo realizó una gira de despedida.

So saddened tonight to hear that Harold Reid, founder of the Statler Brothers, has passed at the age of 80. I grew up on the Statlers…such talented entertainers. Harold was the total package…writer, singer, comedian, business man, family man, and most of all, man of God! RIP pic.twitter.com/1W4Ojl6A7n — Richie Gibson (@rlgibson67) April 25, 2020

Los fanáticos de Harold Reid y The Statler Brothers reaccionaron a la muerte de Reid en redes sociales para compartir sus pensamientos.

La artista ganadora del Grammy, Linda Davis, tuiteó: “Es muy triste saber del fallecimiento de Harold Reid. Los Statler Bros fueron parte de la banda sonora de mi juventud. Al comienzo de mi carrera de gira, se arriesgaron conmigo y me invitaron a abrir un montón de shows y también fui un habitual en su programa de televisión. RIP “Lester”.

Are there any other 24 year olds who know of Harold Reid? Dad got me hooked on OLD COUNTRY as a kid. I love the Statlers. Heard tonight that Harold passed away at age of 80. So very sad. pic.twitter.com/Y5YoyOCkmh — Brendon Bauman (@BrndnBmnPhotos) April 25, 2020

Richie Gibson mencionó: “Tan triste esta noche al escuchar que Harold Reid, fundador de los hermanos Statler, falleció a la edad de 80 años. Crecí con los Statlers … artistas tan talentosos. Harold fue el paquete completo … escritor, cantante, comediante, hombre de negocios, hombre de familia y, sobre todo, ¡hombre de Dios! Q.E.P.D”.

Brendon Bauman comentó: “¿Hace otros 24 años que conozcan a Harold Reid? Papá me enganchó en OLD COUNTRY cuando era niño. Amo a los Statlers. Escuché esta noche que Harold falleció a los 80 años. Muy triste”.