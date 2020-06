Atacan a Alejandra Espinoza en redes sociales: ¿Por qué?

Alejandra Espinoza fue brutalmente atacada por sus millones de seguidores en Instagram después de que fijara posición por la lamentable muerte de George Floyd en manos de la policía de Minnesota. Fue en una reciente entrevista de “El Break de las 7” de Univision en donde la estrella mexicana decidió hablar del incidente que vivió en sus redes sociales recientemente.

“Me dio muchísima tristeza recibir muchos comentarios agresivos y no eran necesariamente hacia mi persona sino al movimiento (Black Out Tuesday), y eso me dio aún más tristeza. Yo creo que pocas veces desde que tengo Instagram me he visto en la necesidad de desactivar los comentarios y en esta ocasión lo hice porque como ya lo dije, me dio tristeza que una causa que es de apoyo y que estamos buscando ponerle un alto al racismo, nos divida”, expresó la presentadora de televisión.