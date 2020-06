¿Qué ver en TV? – Sábado 06 de junio

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión del concierto “Pequeños Gigantes”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “La Voz Kids” y las películas “The Shepherd”, “Bullet to The Head”, “The Good Dinosaur” y “The Fast and The Furious”.

Pequeños Gigantes

Univision sigue retransmitiendo la exitosa competencia infantil “Pequeños Gigantes” a las 7:00 PM, Hora del Este.

En el episodio de esta noche, los pequeños cumplen el reto de canto de Miguel Bosé con sorprendentes resultados.

“Pequeños Gigantes” es transmitido a las 7:00 PM, Hora del Este, por Univision.

La Voz Kids

“La Voz Kids”, la competencia infantil conducida por Jorge Bernal y Daisy Fuentes, regresa para cautivar a la audiencia de habla hispana una vez más.

Los televidentes podrán revivir los momentos más emocionante cuando las estrellas musicales y Coaches Prince Royce, Paulina Rubio y Roberto Tapia estén en búsqueda de los mejores vocalistas de la nación entre las edades de siete a 14. El reality musical contará con las electrificantes Audiciones a Ciegas, las emocionantes Batallas y las fascinantes Finales, donde sólo un niño será coronado como el ganador de “La Voz Kids” en la gran final.

“La Voz Kids” es transmitido por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

The Shepherd

La película protagonizada por Jean-Claude Van Damme, será transmitida por Telemundo a las 12:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Jack (Jean-Claude Van Damme), un policía de Texas, acaba de llegar a Nuevo México, donde va a trabajar en la patrulla de fronteras. En esta parte de la frontera el mayor problema viene del tráfico de heroína por parte de traficantes mexicanos, los cuales han estado contratando a entrenados mercenarios para salvaguardar su negocio de contrabando de drogas.”

Bullet to The Head

La película protagonizada por Sylvester Stallone, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Tras su último trabajo, James Bonomo, alias Jimmy Bobo (Sylvester Stallone), un implacable asesino a sueldo de Nueva Orleáns, sufre un ataque inesperado por parte de Keegan (Jason Momoa), una imparable máquina de matar que ejecuta sin contemplaciones a su compañero (Jon Seda). Dispuesto a vengarse, Jimmy se ve obligado a colaborar con Taylor Kwon (Sung Kan), un detective de la policía poco partidario de los métodos expeditivos. Sin embargo, pronto descubrirá que Jimmy es el arma más eficaz para acabar con una peligrosa organización que ha corrompido a la policía y a las altas esferas de una ciudad devastada por el huracán Katrina.”

The Good Dinosaur

La película protagonizada por Jeffrey Wright, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “¿Qué hubiera pasado si el asteroide que cambió para siempre la vida en la Tierra hubiera esquivado el planeta y los dinosaurios no se hubieran extinguido nunca? Un viaje al mundo de los dinosaurios donde un Apatosaurus llamado Arlo se hace amigo de un humano, aunque resulte asombroso. Mientras viaja por un paisaje desolado y misterioso, Arlo aprende a enfrentarse a sus temores y descubre de lo que es capaz.”

The Fast and The Furious

La película protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Una misteriosa banda de delincuentes se dedica a robar camiones en marcha desde vehículos deportivos. La policía decide infiltrar un hombre en el mundo de las carreras ilegales para descubrir posibles sospechosos. El joven y apuesto Brian entra en el mundo del tunning donde conoce a Dominic, rey indiscutible de este mundo y sospechoso número uno, pero todo se complicará cuando se enamore de su hermana.”

