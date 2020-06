TOP 5: Noticias interesantes – 23 de junio de 2020

Las noticias interesantes del día empiezan con la reaparición de la talentosa Cristina Saralegui en las redes sociales tras su retiro de la industria televisiva.

Además, el astro del futbol Maradona se volvió viral en las plataformas digitales después de que se filtrara un video muy polémico. Mientras que la novia de Cristiano Ronaldo muestra su talento para el baile en un clip en Instagram, esto y mucho más es noticia hoy en las plataformas digitales.

Si quieres enterarte de estas y otras noticias interesantes del día con más detalles, sigue leyendo aquí:

La presentadora de televisión Cristina Saralegui reapareció a través de su cuenta oficial en Instagram para presentar a su nuevo nieto, un adorable cachorro de nombre “Tango”.

Los seguidores de la talentosa cubana reaccionaron con palabras cargadas de respeto y admiración en la red social:

“Aunque no esté en pantalla siempre será la reina de los Talk show mi admiración infinita para usted estimada”, “Que bella sra dios la bendiga siempre”, “Tan bella señora recuerdo y a mi madre le gustaban tanto sus programas no se perdía ni uno”, “Cristina le tengo un gran cariño no me perdía sus programas y está hermoso tango”, “Hay mi Cristina hermosa señora como se te extraña en la tv, pa lante”.