Fernanda Castillo y Raúl Méndez en “Enemigo Íntimo 2” (+ENTREVISTA)

La segunda temporada de “Enemigo Íntimo” llega esta noche a las pantallas de Telemundo a las 10:00 PM, un proyecto original de la cadena televisiva hispana que promete convertirse en líder en audiencia de lunes a viernes en los Estados Unidos.

Fernanda Castillo y Raúl Méndez conversaron en exclusiva con nuestro colaborador Juan Espinoza sobre lo feliz que se sienten con el estreno de este proyecto en medio de la contingencia que se vive a nivel mundial por el COVID-19, un momento en el que todos se encuentran en la intimidad de sus hogares en busca de contenido de calidad en la televisión.

“Muy emocionada la verdad. Imagínate, después de que me descubriera todo el mundo de que los anduve engañando toda la primera temporada, de que yo era una víctima y ahora ya todo el mundo sabe que yo era quien realmente llevaba las marionetas por todos todos lados, y peor que ya los personajes saben que son hermanos”, afirmó Castillo sobre el estreno de la segunda temporada de la serie.

La actriz mexicana que da vida a Roxana Rodiles, continuó mencionando: “Es muy emocionante poder llevarles ahora esta segunda parte y de alguna manera contribuir a esta situación que estamos viviendo todos y que de repente tener una hora en que te puedas sentar y tomar un proyecto que está hecho con gran calidad para ti, para distraerte, para contarte una historia, creo que es un gran momento y estamos muy emocionados de regresar con Enemigo Íntimo.”

Por su parte, Raúl Méndez habló sobre lo que puede esperar la audiencia hispana en los Estados Unidos de la segunda temporada de este proyecto:

“Yo creo que a diferencia de la primera temporada, ahora vamos a encontrarnos con personajes de carne y hueso, lo digo no porque en la primera temporada no existieran, sino que ahora por el hecho de estar encerrados en un mismo espacio que son Las Dunas, esta cárcel tan compleja, pues vamos a ver algo que no habíamos visto en la primera temporada de los dos personajes.”

Méndez, quien da vida al personaje de Alejandro Ferrer, realizó una gran revelación sobre el desenlace de los protagonistas en esta nueva temporada: “Si bien Roxana estuvo un buen tiempo en la primera temporada en Las Dunas como bien lo dice Fernanda, tenía que jugar esta mujer inocente que ella era víctima de todo un sistema y que ella estaba encerrada ahí injusta, ahora que sabemos quién es, y que regresa con unos objetivos muy claros y muy contundentes y al momento que Alejandro también tiene que entrar a este lugar; vamos a ver a esos hermanos tratando de sobrevivir, sobre todo en el caso de Alejandro.”

¿Qué sucederá con Alejandro Ferrer en la segunda temporada de Enemigo Íntimo?

“Va a tener que sobrevivir no solamente a las condiciones de una cárcel como esta de alta seguridad, sino que muchas de las personas que están en la cárcel aparte de los reos son personas a las que él metió a la cárcel, entonces va a tener que luchar por su vida, tanto por lo que le va a generar Roxana Rodiles dentro de la cárcel, como por los reos”, afirmó Méndez.

Todo lo que debes saber del estreno de la segunda temporada de Enemigo Íntimo:

CUÁNDO SE ESTRENA: 22 de junio de 2020

HORA: 10:00 PM, Hora del Este

DÓNDE: Telemundo, consulta tu guía local de programación para conocer el canal

PROTAGONISTAS DE LA SERIE: Fernanda Castillo y Raúl Méndez

NUEVOS ACTORES QUE SE INTEGRAN AL ELENCO: Aitor Luna, Manuel Ojeda, Irán Castillo y Elyfer Torres

