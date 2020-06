Fernanda Castillo y Raúl Méndez en Enemigo Íntimo (+ENTREVISTA II)

Hoy, la cadena Telemundo estrena la nueva temporada de la afamada serie “Enemigo Íntimo” con un destacado elenco de actores encabezado por Fernanda Castillo y Raúl Méndez. La talentosa pareja protagónica conversó en exclusiva con AhoraMismo.com sobre este nuevo proyecto que promete convertirse líder en audiencia.

“Enemigo Íntimo” será transmitido de lunes a viernes por Telemundo a las 10:00 PM, Hora del Este.

Grabada en México y España, esta nueva temporada empieza con un salto en el tiempo de dos años. Roxana (Castillo), quien ya no puede esconderse bajo el alias de ‘El Profesor’, luchará para restablecer el cartel Mil Cumbres y crecer su imperio, pero Alejandro (Méndez), comandante de la Unidad Antidrogas, no estará dispuesto a dejarla ahora que conoce que el “Profesor” y su hermana desaparecida son la misma persona. Estos conflictos entre bandos opuestos desatarán una guerra de venganza entre dos hermanos de sangre ahora convertidos en peores enemigos.

La Súper Serie también cuenta con la participación de Luis Alberti, Germán Bracco, Amaranta Ruiz, Yuvanna Montalvo, Tiago Correa, Erick Chapa, Julio Casado, Hector Kotsifakis, Ruy Senderos y Jorge Gallegos, entre otros. Escrita por Lina Uribe y Darío Vanegas, esta historia es una producción de Argos para Telemundo Global Studios con la producción ejecutiva de Marcos Santana, Ximena Cantuarias y Mabel Vargas, y bajo la dirección de Walter Dohener, Danny Gavidia y Felipe “Pipe” Aguilar.

Disfruta de la entrevista completa aquí

El actor mexicano continuó mencionando: “Las futuras generaciones que vengan a suplirnos en el cine, en la televisión o el teatro, que no vengan a partir de buscar seguidores, comentarios, fama. Desgraciadamente ahora con las redes sociales, mucha gente piensa que ser actor tiene que ver con ser famoso, ser actor es contar historias y mientras mejor las cuentes, mejor te va a ir. Futuras generaciones, esto es una carrera no de 100 metros planos; es un maratón para que realmente puedan trascender sus carreras como actrices y como actores.”

“Yo creo que como decía Raúl es hambre. Hambre de esas oportunidades que muchas veces cuando no se te da fácil la carrera, cuando se ha tratado de su vida todo el tiempo y cuando tuviste que pelear por cada persona que te dieron y tantos escalones para arriba, te genera un hambre y una decisión que dice: ‘Cuando esté allí, voy a demostrar todo lo que puedo y voy a ser de la altura de lo que mi profesión de requiere’. Para nosotros esto es una misión de vida, no es un trabajo que hacemos, no es con lo que ganamos dinero, no es con lo que conseguimos fama, es lo que necesitamos para respirar”, manifestó Castillo.