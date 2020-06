Telemundo estrena “Enemigo Íntimo 2”: ¿Cuándo, hora?

Telemundo estrena hoy la segunda temporada de “Enemigo Íntimo” con un elenco encabezado por Fernanda Castillo y Raúl Méndez. La afamada serie televisiva empezará a ser transmitida por Telemundo desde hoy de lunes a viernes a las 10:00 PM, Hora del Este.

Grabada en México y España, esta nueva temporada empieza con un salto en el tiempo de dos años. Roxana (Castillo), quien ya no puede esconderse bajo el alias de ‘El Profesor’, luchará para restablecer el cartel Mil Cumbres y crecer su imperio, pero Alejandro (Méndez), comandante de la Unidad Antidrogas, no estará dispuesto a dejarla ahora que conoce que el “Profesor” y su hermana desaparecida son la misma persona. Estos conflictos entre bandos opuestos desatarán una guerra de venganza entre dos hermanos de sangre ahora convertidos en peores enemigos.

¿Quiénes forman parte del elenco de la segunda temporada de Enemigo Íntimo?

El elenco de la segunda temporada de “Enemigo Íntimo” está integrado por personalidades como María del Carmen Félix, Yuvanna Montalvo, Manuel Ojeda, Luis Alberti, Irán Castillo, Germán Bracco, Elyfer Torres, Amaranta Ruiz y Aitor Luna.

Conoce más sobre la historia de la segunda temporada de Enemigo Intimo

La Súper Serie también cuenta con la participación de Luis Alberti, Germán Bracco,

Amaranta Ruiz, Yuvanna Montalvo, Tiago Correa, Erick Chapa, Julio Casado, Hector

Kotsifakis, Ruy Senderos y Jorge Gallegos, entre otros. Escrita por Lina Uribe y Darío

Vanegas, esta historia es una producción de Argos para Telemundo Global Studios con

la producción ejecutiva de Marcos Santana, Ximena Cantuarias y Mabel Vargas, y bajo

la dirección de Walter Dohener, Danny Gavidia y Felipe “Pipe” Aguilar.

Los televidentes y fans de esta producción pueden seguirla a través de Facebook @EnemigoIntimoTLMD, Instagram @EnemigoIntimoTLMD, Twitter @EnemigoTLMD, y pueden unirse a la conversación a través de #EnemigoIntimo2 en todas las redes.

Todo lo que debes saber del estreno de la segunda temporada de Enemigo Íntimo:

CUÁNDO SE ESTRENA: 22 de junio de 2020

HORA: 10:00 PM, Hora del Este

DÓNDE: Telemundo, consulta tu guía local de programación para conocer el canal

PROTAGONISTAS DE LA SERIE: Fernanda Castillo y Raúl Méndez

NUEVOS ACTORES QUE SE INTEGRAN AL ELENCO: Aitor Luna, Manuel Ojeda, Irán Castillo y Elyfer Torres

