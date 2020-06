TOP 5: Noticias interesantes – 17 de junio de 2020

View this post on Instagram

No había querido hablar de la dura etapa que hemos vivido como familia al tener a mis padres enfermos con COVID-19 ,hoy ya que los dos pasaron los momentos mas delicados , podemos sonreír . Las tormentas son parte de la vida ,pero la forma en que las enfrentamos nos fortalecen . gracias por sus oraciones y su prudencia. no bajemos la guardia , esta pandemia está cobrando la vida de millones. Cuídate y cuida a tu seres amados , Si tienes a tus padres , tienes todo ❤️