Marlene Favela se separa de su esposo: ¿Por qué?

Marlene Favela confirmó que se está separando de su esposo, el empresario australiano George Seely después de casi tres años de matrimonio. La actriz mexicana dio a conocer la noticia de su divorcio a través de un video que colgó en su cuenta oficial en Facebook en horas de la tarde de este lunes 15 de junio de 2020.

“Quiero decirles que sí, estoy separada. Si pedí el divorcio y esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas. Cuando yo decidí casarme lo hice muy consciente de con el hombre que me estaba casando y de la decisión que estaba tomando, quería formar mi propia familia, me había esperado durante mucho tiempo porque quería hacerlo cuando estuviera muy plena en todos los aspectos de mi vida”, afirmó la eterna “Gata Salvaje” en el primer fragmento del video que compartió para confirmar su divorcio.

Favela continuó mencionando que la razón de su separación no se debe a ningún proyecto relacionado con su carrera artística: “Quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo, quiero aclararlo. Yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo, por nada que tuviera que ver o que a mi esposo no le pareciera, así que eso quería aclararlo.”

La actriz afirmó que se casó con un extraordinario hombre con una maravillosa familia que la recibió con mucho cariño: “Yo me casé con un buen hombre, me casé con un hombre maravilloso, con una familia extraordinaria a las cuales les tengo cariño y respeto, a su papito que en paz descanse, a su mamá hermosa, a mis cuñados y a los sobrinos que bueno ahora son los primos de Bella, una familia que me acogió con tanto cariño y a los cuales los tengo en mi corazón y con un profundo respeto.”

Al momento de hablar sobre la causa de su separación, Marlene Favela declaró:

“En la vida las cosas que son perfectas un día dejan de serlo, un día las cosas cambian y hay que tratar de tomar lo más positivo posible de esta situación. Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto y es un hombre que quise muchísimo, y me casé con él. Entonces nunca van a oír de mi boca hablar mal de esta persona, incluso quiero que mi hija crezca amando a sus padres por igual.”

La actriz también confesó que durante la etapa de crecimiento de su primogénita, la educará para que hable el idioma de su padre (inglés) y para que conozca de cerca la cultura de su ex esposo, quien es un ciudadano australiano: “Yo me encargaré de que mi hija conozca el idioma de su papá, sus costumbres, su comida, su música y que siempre esté cerca.”

“No voy a exponer a mi hija a que un juez determine si puede ver al papá o si no lo puede ver, el papá puede ver a su hija en el momento que lo decida. Además con todo el amor del mundo y espero que así sea”, admitió Favela para asegurar que no se disputará la custodia de su hija con su ex esposo.

Al momento de referirse a si le pedirá una pensión alimenticia a su ex esposo por la hija en común que tienen, la estrella declaró: “No voy a pedir ninguna pensión alimenticia, yo me haré cargo de la manutención de Bella como lo he hecho desde el día que nació al cien por ciento, y no porque su papá nos quiera o porque no le importe, sino porque en este momento su situación no se lo permite.”

¿Cuándo y dónde se casaron Marlene Favela y George Seely?

La actriz mexicana Marlene Favela y el empresario australiano George Seely contrajeron matrimonio en el mes de diciembre de 2017 en una majestuosa ceremonia que se celebró en una exclusiva hacienda en Querétaro, México.

Personalidades como Rodner Figueroa, Jomari Goyso, Altair Jarabo y Fabiola Guajardo asistieron a la importante celebración para apoyar a la actriz en uno de los momentos más cruciales de su vida, su boda.

¿Cuántos hijos en común tienen Marlene Favela y George Seely?

En el mes de octubre de 2019, Marlene Favela y George Seely le dieron la bienvenida al mundo a su primera hija juntos, la pequeña Bella Seely Favela, quien nació en un exclusivo centro de salud de California, estado de Estados Unidos en donde la estrella vivió gran parte de su matrimonio.

